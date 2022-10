Bituca, oitentão, ganha homenagens na TV

Na série, Milton Nascimento faz novas versões de clássicos como 'Clube da Esquina Nº 2' e 'Maria, Maria' (foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)





Milton Nascimento se reúne com ex-membros do Clube da Esquina e recebe convidados especiais para gravar versões inéditas de canções eternizadas na MPB. Essa é a sinopse de “Milton e o Clube da Esquina”, que volta à grade do Canal Brasil nesta segunda-feira (3/10), às 21h. Bituca completa 80 anos em 26 outubro. Para comemorar, o canal preparou uma programação especial com produções que homenageiam a vida e a carreira de um dos maiores artistas da música popular brasileira. A reexibição da série dará início às celebrações durante o mês.



***