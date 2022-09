Morre Louise Fletcher, que ganhou o Oscar por 'Um estranho no ninho'

Louise Fletcher teve câncer de mama duas vezes (foto: Vince Bucci/Getty/AFP/6/2/07)

A atriz americana Louise Fletcher, vencedora do Oscar por seu papel em “Um estranho no ninho” (1975), morreu aos 88 anos, informou David Shaul, representante da artista. Sem detalhar a causa da morte, ele afirmou que Louise faleceu enquanto dormia, cercada pela família, em sua casa em Montdurausse, na França.Andrew Bick, filho da atriz, disse à revista The Hollywood Reporter que ela morreu de causas naturais. Louise Fletcher teve câncer de mama duas vezes.



Em 1976, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por interpretar a enfermeira implacável Mildred Ratched em “Um estranho no ninho”, protagonizado por Jack Nicholson. Ao receber o prêmio, ela discursou usando a língua de sinais americana para agradecer aos pais, surdos, e à plateia por “odiá-la”.



Fletcher deixa dois filhos, John e Andrew, que teve com o produtor Jerry Bick, com quem foi casada até 1977.