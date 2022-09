Nova aposta da MPB: Nicolas Candido faz hoje única apresentação em BH

No show "Avião de Papel", Nicolas Candido vai apresentar as canções autorais bastante ouvidas pelo público, como Hoje caminhei, Laranja, Dona dos olhos, Apaga a luz, Deusa da vida e Pólen (foto: Agatha Mello/Divulgação)





O cantor e compositor curitibano, Nicolas Candido, faz única apresentação do show "Avião de Papel", no dia 23 de setembro, sexta-feira, às 20h30, no Teatro Feluma. No palco, ele estará acompanhado de sua banda formada por Marcio Saugo - Guitarra, Fernanda Cordeiro - Trombone, Mauro Castilhos - Bateria, Hemerson Vieira - Baixo e Ana Fuhrmann- Backing Vocal. "É um show autoral, bem espontâneo onde tenho uma troca bem próxima com o público. É intimista e ao mesmo tempo bem produzido", adianta o artista que acumula mais de 100 mil inscritos e 20 milhões de views em seu canal no Youtube e cerca de 150 mil ouvintes mensais no Spotify .





No show "Avião de Papel" Nicolas Candido vai apresentar as canções autorais bastante ouvidas pelo público, como Hoje caminhei, Laranja, Dona dos olhos, Apaga a luz, Deusa da vida e Pólen. Músicas do álbum Serena Rebelião, como a que dá título ao show "Avião de Papel", Sambe se quiser e Vem ver, além de outras do mesmo disco, e o clássico Romaria, de Renato Teixeira, também integram o set list da apresentação.





Trajetória





Nicolas Candido iniciou a trajetória como artista em 2017. Em 2018, apresentou-se pela primeira vez no Hard Rock Café, em Curitiba, cidade onde mora atualmente. Desde então, vem fazendo apresentações, arrebatando um público apaixonado por música popular brasileira, como o que lotou o Teatro Fernanda Montenegro, em 2022.





Apesar de ter apenas 22 anos, o cantor e compositor já coleciona mais de 30 músicas assinadas e lançadas por ele, um álbum musical com 10 singles, atingiu a marca de 100 mil inscritos e 20 milhões de views em seu canal no Youtube, e cerca de 150 mil ouvintes mensais na principal plataforma de streaming de áudio do país, o Spotify. Suas músicas tocam em dezenas de rádios espalhadas em todo o Brasil. Nicolas Candido também possui outras paixões além da composição, como estar em contato com a natureza, meditar, andar de skate, jogar futebol e praticar Muay Thai.





Entre as suas inspirações na música estão Caetano Veloso, Emicida e Bob Marley, no entanto, o artista acredita ter um estilo musical completamente único. Segundo ele, o seu diferencial, atualmente, está nas letras que escreve que soam quase como um poema para quem escuta. "Sinto que esse é meu diferencial. Eu não busco referências quando crio minhas canções e sim explorar toda a minha individualidade. É claro que admiro grandes artistas do nosso cenário e do exterior também, mas gostaria de ser reconhecido por buscar trazer a totalidade de mim. Mais uma vez, simplesmente ser quem sou", explica.





Serviço





Nicolas Candido no show "Avião de Papel"





Data: 23 de setembro, sexta-feira, às 20h30

Local: Teatro Feluma - Alameda Ezequiel Dias, 275 - Sétimo Andar - Centro

Ingressos: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira)

Link para compra de ingresso: https://bileto.sympla.com.br/event/76390

Informações: @nicolas_candido