Documentário de João Moreira Salles sobre Nelson Freire passa hoje na TV

“Nelson Freire”, de João Moreira Salles, acompanha a rotina do pianista mineiro Nelson Freire na intimidade de sua casa e em salas de concerto, desde o primeiro contato com os pianos desses locais até a recepção dos admiradores no camarim.A singularidade do filme está na ausência de depoimentos sobre Nelson. Não há testemunhos de amigos ou parentes, de outros músicos, de críticos e nem de admiradores. Apenas o pianista fala sobre si mesmo.A exceção é a renomada pianista argentina Martha Argerich, que manteve com Nelson – falecido em 2021 – uma amizade de mais de quatro décadas. O documentário vai ao ar nesta segunda (19/9), às 22h, no Curta!.