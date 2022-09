No Ano Picasso, 42 exposições celebrarão o artista, em diversos países

Espanha e França respondem pela programação que marca os 50 anos da morte do artista e terá ações em diversos países, conforme anunciou, ontem, em Madri, o ministro da Cultura espanhol, Miquel Iceta (foto: Thomas COEX / AFP)



Do Museu do Prado ao Centro Pompidou, passando pelo Met de Nova York, 42 exposições em todo o mundo marcam o aniversário de 50 anos da morte de Picasso, uma "mobilização sem precedentes" em torno do pintor espanhol, o "artista mais famoso da arte moderna", segundo Madri e Paris.









Estas exposições vão "mostrar todas as faces" do artista espanhol, nascido em Málaga (Sul da Espanha) em 1881 e que morreu em Mougins (Sudeste da França) em 1973, acompanhadas em paralelo por uma série de "colóquios" e "debates" sobre o pintor e sua obra, acrescentou sua homóloga francesa, Rima Abdul Malak.





As celebrações terão início em 23 de setembro, na Fundação Mapfre, em Madri, com a exposição "Pablo Picasso e a desmaterialização da escultura" e vão até abril de 2024.





Os eventos em homenagem ao pintor espanhol serão principalmente na Espanha, França e Estados Unidos, com atividades também na Alemanha, Suíça, Romênia e Bélgica.





Entre as instituições participantes estão o Metropolitan Museum of Art de Nueva York, o Museu do Prado em Madri, o Guggenheim de Bilbao, o Centro Pompidou de Paris e os museus Picasso de Barcelona e Paris.





"Nosso objetivo é reivindicar o legado artístico de Picasso e a atualidade de sua obra", afirmou Miquel Iceta em frente ao “Guernica”, um dos mais famosos quadros do mundo, datado de 1937.





Esta obra imortalizou o massacre na cidade de Guernica - bombardeada em abril de 1937 pela aviação nazista em apoio ao general Franco durante a Guerra Civil espanhola (1936-1939).

Violência e #MeToo

Além de suas referências políticas e históricas, as retrospectivas organizadas dentro do Ano Picasso também vão retratar os "excessos" e "contradições" do artista, segundo seus organizadores.





A figura de Picasso foi afetada há alguns anos por acusações de misoginia e violência contra suas parceiras, no contexto do movimento #MeToo. O artista foi acusado pela jornalista Sophie Chauveau em sua obra "Picasso, o Minotauro" de ser um homem "ciumento", "perverso" e "destrutivo".





"É importante que o público conheça melhor Picasso e conheça também a parte da violência que havia nele. Não é algo que deva ser escondido", reconheceu Rima Abdul Malak, que julgou necessário no entanto "não reduzir toda a obra de Picasso" a esse tema.





A relação do artista com as mulheres será abordada em uma oposição prevista no Brooklyn Museum de Nova York, no verão de 2023.