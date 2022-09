Horóscopo do dia (04/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções livres

A Lua Crescente em Sagitário nos mobilize em segurança emocional para expandir, arriscar, nos aventurar e ousar. Fé e otimismo ativados. O trígono com Vênus em Leão nos traz maior senso de aventura também no amor e finanças. Busque novas formas de se valorizar e amar com criatividade, liberdade e assertividade.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe mobiliza a necessidade de se expressar criativamente e com mais liberdade. Estará de olho no futuro, muito em especial no que tange finanças, amor romântico e formas de expressar a si mesmo. Memórias de tempos felizes nestes setores também trarão maior força, otimismo e irreverência na busca de melhorias e possibilidades.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado da Lua. Suas relações mais próximas e familiares lhe mobilizam emoções intensas, mas com um tom de liberdade, novas perspectivas e objetivos maiores. Há uma perspectiva mais livre ao se encarar o campo emocional, familiar, sexual e espiritual. Tudo isso lhe facilita a busca por relações leves e que façam sentido.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Hoje você é mobilizado no campo das relações e comunicação. Há facilidade em expressar aos outros aquilo que sente, mas com um tom leve, livre e criativo. Parcerias estão facilitadas, sendo estimulado à troca, prazer e alegria na convivência. Este é um bom dia para se ter conversas sobre questões emocionais que precisam ser resolvidas, mas com tom mais amigável.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, está hoje em aspecto facilitado com Vênus. Terá grande ensejo de viver o mundo material com mais alegria, disposição e fé. Sua força de trabalho está expansiva e você está apto a enxergar seu senso de valor próprio e o que há de melhor no seu trabalho e serviço. Busque ampliar seus ganhos e trabalhe com fé e disposição.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Vênus está finalizando a passagem pelo seu signo (solar ou ascendente) e lhe mobiliza muito charme, atratividade, valor próprio e vibrações amigáveis. O bom aspecto à Lua na sua casa da criatividade mostra que está com forte magnetismo hoje para criar e usar seu poder de conquista, mas com doçura. Busque ser autêntico e expresse seu amor e beleza ao mundo.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Hoje você é mobilizado de maneira positiva no seu campo emocional. Você está finalizando um ciclo de reciclagem em termos de relacionamentos e finanças e isso hoje lhe traz maior confiança emocional. Busque demonstrar mais sua afetividade, mas com liberdade e senso de propósito. Um pouco mais de recolhimento e vivência pessoal lhe fará bem.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado da Lua. O dia de hoje lhe facilita muito a interação social com expressão emocional, mas de maneira livre e criativa. Capacidade de verbalizar o que sente, mas sem dramas. Busque harmonia e equilíbrio com amigos e grupos, comunicando suas melhores intenções, desejos e sentimentos.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe favorece as emoções voltadas para o campo material. Está projetando uma imagem profissional atrativa e isto lhe facilita o fluxo nas finanças e no senso de valorização de si mesmo. Busque viver o melhor dos prazeres materiais, se cuide e busque expressar seu lado doce, mas também sendo livre e autêntico. Amor com expressão prática.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobiliza muito as emoções, a necessidade de ser livre e se expressar. O bom aspecto a Vênus lhe traz um amor pelo divino, pela natureza e pelo futuro. Estará valorizando mais ainda o prazer de expandir e buscar novas paragens. Isto pode lhe mobilizar também em boas memórias afetivas de liberdade e felicidade.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe mobiliza na fluidez, entrega e liberdade emocional. Estará mais aberto para a troca afetiva, sexual e/ou emocional. Busque fluir mais, se entregar, vivenciar o amor sem se colocar barreiras. Busca por um encontro de almas, vivências de partilha mais amorosas e felizes, mas sem que perca sua liberdade e identidade.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Hoje você é mobilizado no campo social, intelectual e de relacionamentos. Amizade e amor fluem bem nesta configuração. Boas memórias podem auxiliar nas questões de relacionamento amoroso, buscando resgatar possibilidades. As relações de amizade também trazem esse tom afetivo e de reciprocidade, mas sem que você perca sua identidade.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe mobiliza as emoções voltadas para o campo material. O amor com que você exerce o seu ofício se expressa fortemente hoje. Parcerias profissionais facilitam a fluidez de carreira, portanto esteja aberto a ajudar e receber ajuda. Segurança que vem do trabalho feito com amor e dedicação. Busque se colocar a serviço com toda sua intensidade e espírito.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com