Marquinho Aniceto lança o instrumental 'Bons ventos'

Mineiro de Ouro Preto, o compositor, instrumentista e guitarrista Marquinho Aniceto manda para as plataformas digitais, o EP solo instrumental “Bons ventos”. Independente, o disco traz cinco músicas autorais. São elas, “Bons ventos”, “Realidade”, “Nosso chão”, “Maria d’Água’ e “Pra quando tudo isso passar”.

O músico revela influências da música brasileira, do soul, rock, metal e axé. “Em meu som, tento misturar um pouco disso e não ser somente aquele rock and roll, mas, sim, uma mistura. A música ‘Nosso chão’ tem muitos elementos brasileiros, inclusive a participação de um berimbau no arranjo.”

Marquinho lembra que foi juntando tudo isso e chegou a esse resultado. “O disco traz cinco músicas autorais, sendo que ‘Maria d’água' foi composta em parceria com os baianos Jânio Barbosa e Jardel Barbosa. É uma canção que remete bem à latinidade, pois tem uma pegada de carimbó e salsa. Aliás, todas as músicas têm clipes que já estão rodando no meu canal do YouTube. ‘Pra quando tudo isso passar’ já é mais uma balada. Fiz o disco físico também e as músicas já estão nas plataformas digitais.”





BRASILIDADE Esse é o segundo trabalho de Marquinho, sendo que o primeiro se chama “Longitude e latitude” e foi lançado em 2017, trazendo oito faixas. “Nesse agora, quis fazer um disco menor, ou seja, um EP mesmo. Por isso somente cinco faixas. Em se tratando de música instrumental, no Brasil, é uma luta e quanto mais músicas, maior é o gasto, é meio complicado”, lamenta o músico.

“Bons ventos”, canção que dá nome ao CD, tem uma pegada bem rock and roll. “Ela tem um arranjo com um quarteto de cordas. Une a guitarra com os violinos. Tanto é que o clipe traz a filmagem do Quarteto Aramis, gravando comigo. A música ‘Realidade’ tem uma pegada mais soul e o legal foi unir a guitarra com um trio de sopros.”

O artista ressalta a importância das imagens de “Realidade”. “No clipe trabalhei a questão do que é realidade, o que é virtual pra gente, essa correria do dia a dia, essa coisa toda, essa pressão na cabeça. Nessa filmagem, o ator Cláudio Falcão interpretou superbem o personagem e a gente filmou no Morro da Forca, em Ouro Preto, em novembro e dezembro, pouco antes de ocorrer aquela tragédia lá. Mostra também que a arte, que a música, o tempo todo, está do lado do personagem, dessa figura, desse ator, desse trabalhador.”

Marquinho revela que a terceira música, ‘Nosso chão’ tem no elenco, um capoeirista, uma dançarina e artistas de circo. “A gente gravou na concha acústica da UFOP. A música tem muita brasilidade nos arranjos, além de pegadas de axé. O berimbau também entra nessa canção que é alegre, dançante e bem brasileira. Então, quis mostrar um pouco da arte urbana nessa música e ficou bem legal.”





CARIMBÓ E SALSA Ele explica que a quarta faixa, ‘Maria d’água’, tem uma pegada latina, de carimbó e salsa. “Os dançarinos Lorena Fernandes e Átila Muniz participaram do clipe. Então, é a união da guitarra com a dança. A gente gravou no Bar da Nida, em Ouro Preto, que é um local aconchegante, bem ao estilo cubano. Finalmente, ‘Pra quando tudo isso passar’ é uma música, cujo próprio nome já diz tudo. Ela foi inspirada nessa questão toda que a gente passou em 2020 e foi filmada dentro da pousada Hospedaria Mineira com os atores, Anderson Valfré e Paola Mota. O clipe mostra um pouco dessa questão de todo o sofrimento que a gente passa, de estar com a melhor pessoa ao nosso lado. Virou a trilha sonora de um casal. Acredito que o disco está bem artístico, voltado mesmo para essa questão de unir a música com as outras artes.”

(foto: Reprodução)

“BONS VENTOS”





De Marquinho Aniceto

5 faixas

Disponível nas plataformas digitais