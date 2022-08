Desta vez, Roberto Carlos trocou o Mineirinho, seu palco por anos em BH, pelo Expominas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Roberto Carlos vai fazer show extra em BH no dia 24 de setembro, sábado, às 20h30, no Expominas. A venda de ingressos já começou no site eventim e na bilheteria que funciona na Rua Alagoas, 1.314, loja 20C, na Savassi, que e não cobra a taxa "venda à vista". O posto funciona de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 16h. O preço varia de R$ 70 a R$ 780.O Rei também vai se apresentar na capital mineira em 23 de setembro, sexta-feira, também às 20h30.