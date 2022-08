'Além da ilusão' chega ao fim e deixa os fãs com saudade

Personagens de 'Além da ilusão' conquistaram o público da faixa das seis (foto: TV Globo / reprodução)

Situada nos anos 1940, a novela ‘Além da ilusão’, da TV Globo, entregou tudo que os fãs da novela das seis gostam: romance, drama, tramas familiares, figurino impecável e cenografia caprichosa. Por isso, os telespectadores usaram as redes sociais para se despedir da trama, que exibiu, nesta sexta-feira (19/8) o último capítulo.

Entre os pontos altos do fim do folhetim está a cena em que Joaquim (Danilo Mesquita) salva o ex-inimigo Davi (Rafael Vitti), após ele quase se afogar em um truque de mágica. Na história, os dois disputaram o coração de Dorinha (Larissa Manoela). Os fãs da novela torciam para uma redenção do mau caráter.



O triângulo amoroso principal teve um final feliz. Enquanto Dorinha e Davi terminaram juntos e à espera de um filho, Joaquim se regenerou após cumprir quatro anos de prisão pelos crimes que cometeu. No fim, ele reencontrou o pai biológico e se tornou honesto.

Suicídio e um amor que roubou a cena

Além de Joaquim, Davi e Isadora, outra trama que conquistou os fãs de Além da Ilusão é a de Matias (Antonio Calloni). Após passar toda a história com problemas mentais após assassinar a filha Elisa (Larissa Manoela) no começo da novela, o personagem se jogou no lago, mas seu corpo nunca foi encontrado. Na última cena, Matias aparece mais velho, vivendo nas ruas como um desconhecido.

A atuação de Calloni foi muito elogiada ao longo de toda a exibição, como o personagem que todos “amavam odiar”. E o desfecho de Matias fez com que telespectadores elogiassem a performance do ator.

Hoje se encerra esse novelão e vou prestigiar a grande atuação e desempenho do Antônio Calloni como Matias.

Um dos melhores personagens que me fez odiar desde o primeiro momento e me fez ter empatia mesmo não querendo.

Mas mais do que emoção, o desfecho de Calloni deixou o caminho livre para que Violeta (Mallu Galli) e Eugênio (Marcelo Novaes) pudessem assumir o relacionamento. Em diversos momentos, o casal de coadjuvantes deu mais o que falar entre os telespectadores do que o núcleo principal.

Tanto que as tags “tchau Violeta Camargo” e “Euleta” - em referência à junção dos nomes do casal estiveram em alta durante a exibição do último capítulo. A cena do casamento entre eles fez com que o coração dos fãs batesse mais depressa.

to com o coração apertadinho pensando q não vou ter mais minha personagem favorita dos últimos tempos todo dia na minha tv mas muito grata por ter me aventurado tanto com ela



Audiência tímida

Apesar do sucesso da trama de Alessandra Poggi, que fez uma rápida participação no último capítulo, a audiência média da novela é de 20 pontos de audiência no Kantar Ibope, segundo a Folha de São Paulo. Vale lembrar que cada ponto corresponde a 713.821 telespectadores.

Mesmo sendo mais baixa do que média de audiência para o horário, Além da ilusão representou uma recuperação de público para o horário: a antecessora ‘Nos tempos do imperador’ teve 17,4 pontos na média. Para se ter uma ideia, as obras anteriores, gravadas antes da pandemia, alcançaram 21,3 pontos (‘Éramos seis’) e 21,7 na média (‘Órfãos da terra’).

Ou seja, ‘Mar do sertão’ chega às telas da Globo com a responsabilidade de alavancar a audiência para o horário. A nova trama, de Mário Teixeira, tem nomes como Renato Góes, José de Abreu e Débora Bloch no elenco.