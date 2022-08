Festival destaca a gastronomia do bairro Santa Tereza, point boêmio de BH

The Brother's vai preparar torresmo crocante com abacaxi acompanhado de molho de goiabada e pimenta-biquinho (foto: Ana Claudia Horta/divulgação)

O bairro Santa Tereza é tradicionalmente conhecido por seus bares e restaurantes. Desta sexta-feira (19/8) a 28 de agosto, Santê, como é chamado carinhosamente, recebe o 1º Festival Santa Comidaria 2022, que reúne sete estabelecimentos instalados lá.







Iracema Bistrô criou o bolinho de leitoa caipira defumada com caramelo de limão-capeta (foto: Ana Claudia Horta/divulgação)



Perla Horta, idealizadora do evento ao lado da prima Ana Cláudia Horta e de Roseli Aguiar, explica que o festival nasceu da vontade do trio de conhecer mais profundamente o bairro. "Sou piolho de Santa Tereza há 30 anos”, afirma a sobrinha do músico Toninho Horta. Criada no Horto e moradora do Sagrada Família, ela reafirma seu carinho pela Região Leste de BH.









Vamos contar a história de cada restaurante e por que os donos escolheram o Santa Tereza para se fixar. Queremos que o público conheça os locais não só pela comida, mas também pela arquitetura Perla Horta, produtora cultural



Os participantes são os restaurantes Alpendre 70 - Cozinha Mari (Rua Mármore, 70), Bar do Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738), Bolota’s Bar (Rua Mármore, 397), Iracema Bistrô (Rua Almandina, 56), Mármore 450 (Rua Mármore, 450), Temático (Rua Pirite, 187) e The Brother’s (Rua Bom Despacho, 373).

Um toque de doçura

Cada prato criado para o festival deve vir com um ingrediente doce, seja como integrante ou no acompanhamento, seguindo o tema “um toque de doçura”, escolhido para a edição de estreia do evento. O preço máximo é R$ 50. Ao final, voucher de R$ 80 será sorteado em cada estabelecimento.





“Não se trata de competição ou concurso, não haverá premiação. Nossa ideia é incentivar o circuito pelo bairro para que as pessoas conheçam os diferentes aromas que ele tem a oferecer”, explica Perla.





Bolota's Bar oferece carne de lata com cebola caramelizada no vinho e farofa de banana (foto: Ana Claudia Horta/divulgação)





"Vamos contar a história de cada restaurante e por que os donos escolheram o Santa Tereza para se fixar. Queremos que o público conheça os locais não só pela comida, mas também pela arquitetura", comenta Perla.





"O bairro é patrimônio não só de BH, mas de Minas Gerais. É um local harmonioso e alegre, do qual devemos saber cuidar. Tanto os moradores quanto as pessoas que vão e voltam devem estar atentas para não deixar lixo na rua e outras ações básicas de cidadania”, afirma a produtora cultural.



1º FESTIVAL COMIDARIA 2022

Desta sexta-feira (19/8) a 28/8. No último dia, show de Chorosas e Forró Cabra Cega, das 14h às 18h, na Praça Joaquim Ferreira da Luz (pracinha do Biroska). Passeios de jardineira, com ingresso a R$ 5, terão saídas às 12h, 14h, 15h e 17h.





PARTICIPANTES

ALPENDRE 70

O encerramento, na famosa "pracinha do Biroska", terá show, passeio turístico e confraternização de chefs. A jardineira pertencente ao acervo do Museu de Objetos e Veículos Antigos terá o acompanhamento de Ricardo Menezes. Serão quatro saídas ao longo do dia da Praça Joaquim Ferreira da Luz, com paradas nos restaurantes.

Rua Mármore, 70

>> Massa artesanal recheada com repicado de linguiça do interior, jiló e requeijão de barra, regado em molho rosê e maçaricado com queijo meia cura. Acompanha chips de batata doce assado.

BAR DO MUSEU CLUBE DA ESQUINA

Rua Paraisópolis, 738

>> Porção de linguiça artesanal com mandioca frita acompanhada do Molho do Capitão (jabuticaba com pimenta) e pimenta-biquinho.

BOLOTA'S BAR

Rua Mármore, 397

>> Carne de lata com cebola caramelizada no vinho e farofa de banana.

IRACEMA BISTRÔ

MÁRMORE 450

TEMÁTICO

THE BROTHER'S

Rua Almandina, 56Bolinho de leitoa caipira defumada com caramelo de limão-capeta.Rua Mármore, 450Bolinho de linguiça toscana recheada com cubos de queijo coalho, acompanhado de molho de goiabada picante.Rua Pirite, 187Bolinho de carne-de-sol recheado com damasco e queijo, com pão "pra moiá"Rua Bom Despacho, 373Torresmo de rolo crocante acompanhado de abacaxi grelhado com fina camada de queijo provolone e raspas de limão e hortelã. Acompanha molho de goiabada levemente picante à base de pimenta-biquinho.