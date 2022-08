''Doce Carnaval'' invoca a memória da alegria em tempos obscuros

Alexia Bomtempo tem convidadas como Roberta Sá e Fernanda Abreu em seu novo disco; gravações foram remotas (foto: Nathan West/Divulgação)

Filha de um brasileiro com uma estadunidense, nascida em Washington e atualmente radicada em Nova York, a cantora Alexia Bomtempo acaba de lançar seu quinto álbum, “Doce Carnaval” (LAB 344). Em nove faixas, ela revisita canções carnavalescas, com novos arranjos e as participações especiais de Roberta Sá, Fernanda Abreu, Otto, Maïa Barouh e Josh Klinghoffer. Filha de um brasileiro com uma estadunidense, nascida em Washington e atualmente radicada em Nova York, a cantora Alexia Bomtempo acaba de lançar seu quinto álbum, “Doce Carnaval” (LAB 344). Em nove faixas, ela revisita canções carnavalescas, com novos arranjos e as participações especiais de Roberta Sá, Fernanda Abreu, Otto, Maïa Barouh e Josh Klinghoffer.









A produção do álbum, segundo a cantora, começou pouco depois do início da pandemia. “Começamos gravando algumas músicas e a coisa foi evoluindo naturalmente e virando um álbum. Havia acabado de lançar o meu quarto disco, ‘Suspiro’, em abril de 2020, logo quando o mundo parou. E aí me vi naquele momento, presa em casa, como o resto do mundo, em um período de dor, incerteza e angústia.”





Sobre esse período do isolamento imposto pela pandemia, ela comenta que “precisava de uma válvula de escape, que, para mim, foi sempre a música e também de estar trabalhando em alguma coisa nova. Aí meu amigo Alexandre Vaz, que é um dos produtores do álbum, junto com Jake Owen, teve a ideia de tocar, de brincadeira, algumas músicas de carnaval, que têm tanto a ver com a nossa memória afetiva e que têm também o poder de nos transportar para um lugar bom.”





Clipes com Roberta e Fernanda

As canções “Banho de cheiro”, com a participação de Roberta Sá, e “Domingo”, com Fernanda Abreu, ganharam clipe. “Espero que, em breve, estejamos com outros videoclipes prontos. Quanto aos shows de divulgação do disco no Brasil, vamos começar a fazê-los a partir de janeiro (de 2023). Há muitos anos não faço shows no Brasil. Estou com saudades”, diz.





Além de gravar o álbum com músicas carnavalescas, Alexia também aproveitou o tempo da pandemia para compor. “Fiz várias canções com o Alberto Continentino, que é um grande músico e um compositor maravilhoso. A gente fez muitas músicas durante o isolamento, pelo WhatsApp. Acho que já tenho bastante material para lançar, em breve, mais um disco.”





“DOCE CARNAVAL”

• Alexia Bomtempo

• Ropeadope (9 faixas)

• Disponível nas plataformas digitais

Ela salienta que “a concepção começou assim, de uma maneira superdespretensiosa, com essa ideia de, realmente, revisitar canções carnavalescas que pudessem nos transportar para um lugar bom, o que acho que é o que todos nós músicos queríamos naquele momento. E foi dessa maneira, conforme a coisa foi evoluindo, fomos chamando amigos, músicos, artistas de outras partes do mundo, cada um em sua casa, e conseguimos juntar toda essa galera para fazer parte do bloco.”