Corpo estreia temporada com sessão gratuita no Palácio das Artes

Com coreografia, cenário e figurino reformulados, ''Gil'' reestreia com o nome de ''Gil Refazendo'' (foto: José Luiz Pederneiras/Divulgação)

Para homenagear os 80 anos de Gilberto Gil e Caetano Veloso – completados, respectivamente, nos últimos dias 26 de junho e 7 de agosto –, o Grupo Corpo apresentará os balés "Gil Refazendo" (com trilha sonora de Gilberto Gil) e "Onqotô" (com trilha de Caetano Veloso e José Miguel Wisnick) em um único espetáculo, que fará temporada do próximo dia 30/8 até 4/9, no Grande Teatro Palácio das Artes.









“A trilha é mais linear, não tem grandes picos nem para cima, nem para baixo. É quase um cantochão, no sentido do desenho. (Por causa disso) Criei um balé mais deslizado, todo chão, como se fosse passando uma procissão”, explicou Pederneiras ao Estado de Minas na época da estreia do espetáculo.





“Onqotô”, por sua vez, foi montado em 2005, também com coreografia de Pederneiras. A brincadeira com as palavras – no dicionário mineirês, ‘onqotô’ é o mesmo de ‘onde que eu estou’ –, no entanto, esconde uma reflexão mais profunda, que se manifesta ao longo do espetáculo: o dilema existencial.





Partindo da discussão sobre a “paternidade” do universo, a coreografia se contrapõe por movimentos, ao mesmo tempo, bruscos e suaves no intuito de representar uma disputa entre a teoria do Big Bang e a máxima de Nelson Rodrigues sobre o clássico maior do futebol carioca, segundo a qual se poderia dizer que o cosmos teria sido “concebido” sob o signo indelével da brasilidade: “O Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada”.





“‘Onqotô’ é um balé que está muito vivo e ainda faz turnês internacionais. É um espetáculo pelo qual, particularmente, tenho muito carinho”, afirmou o coreógrafo em 2014.





A apresentação do dia 30/8 é gratuita, com retirada de ingressos já disponível na bilheteria do Palácio das Artes. As entradas para os demais dias da temporada estão à venda.





Espetáculos do Grupo Corpo, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Av. Afonso Pena, 1.537, Centro. De 30/8 a 3/9, às 20h; 4/9, às 18h. Ingressos: R$ 200 (inteira/plateia 1 central), R$ 180 (inteira/plateia 2 central), R$ 150 (inteira/plateias 1 e 2 laterais), e R$ 50 (inteira/plateia superior). Meia-entrada na forma da lei. À venda na bilheteria do teatro e no site Eventim. Mais informações: (31) 3236-7400