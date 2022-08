Operário do humor

Com Carlos Alberto de Nóbrega e Hebe Camargo: trio de estrelas do SBT (foto: SBT/divulgação)

Capitão Gay, personagem de Jô Soares que animou carnavais no Brasil (foto: Globo/reprodução)

Personagens de Jô Soares sempre fizeram o brasileiro sorrir. Na alegria e na tristeza. Nos anos de chumbo do governo militar, lá estava ele, sem perder o timing. No elenco do SBT, fez história ao lado de Hebe Camargo e Carlos Alberto de Nóbrega. Até Pelé foi “escada” para Jô na emissora de Silvio Santos. Na Globo, ele foi o Capitão Gay, que ironizava o moralismo hipócrita do Brasil.