Série americana trata fim de casamento em tom de comédia

Neil Patrick Harris interpreta um corretor abandonado pelo marido após 17 anos de casamento em "Uncoupled", série disponível na Netflix (foto: Netflix/Divulgação)



Sucesso nos cinemas com “Matrix resurrections”, na virada de 2021 para 2022, Neil Patrick Harris retoma

a sua parceria com a Netflix com a série “Uncoupled”, assinada por Darren Star and Jeffrey Richman e lançada na última sexta-feira (29/7). Sucesso nos cinemas com “Matrix resurrections”, na virada de 2021 para 2022, Neil Patrick Harris retomaa sua parceria com a Netflix com a série “Uncoupled”, assinada por Darren Star and Jeffrey Richman e lançada na última sexta-feira (29/7).









A trama, que se passa em Nova York, poderia ser descrita como uma versão gay de “Sex and the city”, em que o protagonista precisa lidar com os conflitos da meia-idade em plena rotina caótica da Big Apple.











Para além disso, porém, “Uncoupled” mais uma vez dá provas da versatilidade de Harris, premiado ator de teatro, em produções audiovisuais. Quem também brilha na telinha é Tisha Campbell no papel de Suzanne Prentis, sócia e melhor amiga de Michael; além de Emerson Brooks e Brooks Ashmanskas como Billy e Stanley, respectivamente, melhores amigos gays do protagonista. Os três garantem ótimas dobradinhas com Harris em cena.

Separação

O destaque, entretanto, vai para Marcia Gay Harden como a socialite Claire Lewis com quem o corretor acaba desenvolvendo uma identificação no processo de venda da cobertura da ricaça durante o divórcio. Ambos foram largados pelos respectivos maridos sem mais nem porquê e acabam servindo de ombro amigo um para o outro, em momentos de emergência, como um surto na madrugada. Tudo isso sob a ameaça da concorrência de Tyler, espécie de antagonista da série, corretor imobiliário muito mais jovem que Michael.





Chega a ser engraçado assistir a Harris neste papel quando se lembra que ele, na verdade, é muito feliz em seu casamento com David Burtka, com quem tem dois filhos e, volta e meia, fazem questão de postar fotos fantasiados com os gêmeos de 11 anos aproveitando a infância.





O ator declarou recentemente para a “Variety” que pretende reduzir o ritmo de filmagens nos próximos anos para aproveitar mais a vida em família, até que os filhos saiam de casa para cursar a universidade. “Eu não quero ter que passar seis semanas gravando algo em Atlanta, então ter uma semana de folga e ir para Toronto para as rodagens de um filme, que é o que venho fazendo nos últimos anos”, disse.

O tom cômico da série desponta quando o protagonista começa a se ambientar novamente com a vida de solteiro, após 17 anos de relacionamento, tendo a ajuda dos amigos, que o incentivam a retornar para a academia e a criar um perfil num aplicativo de paquera.





“Uncoupled”, que em inglês significa algo como "des-casado", ao pé da letra, é uma ótima pedida para quem quer uma série leve e engraçada para assistir no fim de semana. Com apenas oito episódios de no máximo 30 minutos cada um, a série deixa não apenas um gostinho de quero mais, mas também uma reflexão bem-humorada sobre a solidão gay após os 50, assunto que assombra toda a comunidade desde cedo.





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes



“UNCOUPLED” • Série em oito episódios disponível na Netflix. Classificação: 16 anos