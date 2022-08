Grande Prêmio do Cinema Brasileiro abre votação

"Marighella", de Wanger Moura, com Seu Jorge, é um dos títulos indicados (foto: O2 Filmes/Divulgação)

A 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro abriu a votação para o prêmio de melhor filme pelo júri popular. Concorrem na categoria voto popular os finalistas em melhor longa-metragem ficção, melhor longa-metragem documentário e melhor longa comédia.O GP do Cinema Brasileiro está confirmado para este mês de agosto, no Rio de Janeiro. Os indicados são: “7 prisioneiros”, “Depois da louca sou eu”, “Deserto particular”, “Homem onça”, “Marighella”, “A sogra perfeita”, “O auto da boa mentira”, “Quem vai ficar com Mário?”, “Um casal inseparável”, “8 presidentes 1 juramento – A história de um tempo presente”, “A última floresta”, “Alvorada”, “Chacrinha, eu vim para confundir e não para explicar” e “Cine Marrocos”.A votação pode ser feita por meio de link