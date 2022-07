IX Burn Experience: evento de churrasco all inclusive acontecerá em agosto

(foto: Divulgação)



Está de volta, em Belo Horizonte, um dos eventos gastronômicos mais famosos de Minas Gerais. Depois de dois anos de pandemia, o IX Burn Experience acontece no dia 20 de agosto, a partir das 13 horas, na Casa de Retiros São José, no bairro Dom Cabral. Totalmente all inclusive, o evento vai contar com muita comida boa, bebidas e música ao vivo.





As carnes nobres serão as estrelas da festa e, para oferecer os melhores cortes de carne, o evento vai contar com 30 estandes com os mais variados temperos e acompanhamentos. A preparação será feita ao vivo por cada chef presente, transformando o Burn Experience 2022 em um grande show de gastronomia.





“É um prazer trazer de volta a Burn, que não é apenas um grande churrasco com boa música, mas uma verdadeira e completa experiência gastronômica. Ao todo, serão servidas duas toneladas de carne e seis mil litros de chopp, só para começar. Trouxemos os melhores parceiros, com os mais nobres cortes de carnes variadas e atrações musicais para ninguém botar defeito. Pensamos em todos os detalhes e temos certeza que o público irá se encantar com mais esta edição”, descreve José Geraldo Valério, um dos idealizadores do evento.





Cardápio da festa





O evento, que pretende receber mais de quatro mil pessoas, vai contar com uma estrutura open bar e open food, oferecendo as melhores opções do mercado.





Comidas





A seleção da Burn vai oferecer picanha, costela fogo de chão, ancho defumado, burguer, parrillada argentina, fraldinha, sobrecoxa na cerveja, galinhada, cordeiro, tex mex burger, varal de cupim, denver steak, salmão pranchado, carne de sol, lollipop, pernil bovino confit, angu à baiana, leitão desossado, meatballs, pork ribs, varal de porchetta, temaki e muito mais.





Além das inúmeras opções de carnes, o evento também vai contar com um espaço de opções vegetarianas e um espaço para doces, sorvetes, açaí e picolé, na intenção de agradar todos os paladares.













Bebidas





A parte etílica será uma atração à parte no Burn. Serão diversos estandes espalhados pelo local, com o chopp pilsen da Laut, vodka Smirnoff, gin Tanqueray, whisky Jack Daniel’s. Além das opções alcoólicas, terá também água, refrigerante, energético Monster e os sucos naturais da Life.





Harmonização musical





Para harmonizar com todas as opções deliciosas da festa, os organizadores selecionaram cinco atrações de peso para empolgar o público durante todo o evento. Serão montados dois palcos: de um lado o palco sertanejo com apresentações da dupla Victor e Guilherme, do cantor Pablo Martinelli e da banda Texas Radio, que é especializada em folk e country music.





Do outro lado, o palco do rock terá como estrelas as bandas Lurex, cover do Queen, e M8, com o melhor do pop rock nacional e internacional de todos os tempos. Além disso, no meio da festa será colocada a cabine da DJ Rafaella Bueno, que vai deixar o pique da galera nas nuvens entre uma apresentação e outra.













Sobre o espaço





Segundo Geraldo, o evento surgiu em frente ao Underground, seguindo a mesma linha de algumas festas que já eram realizadas em São Paulo e foi apenas crescendo ao longo dos anos e se tornando cada vez maior e melhor. Em edições pré-pandemia, a Burn Experience foi realizada no estacionamento do Expominas para cinco mil pessoas.





“O espaço na Casa de Retiros São José é muito bonito, charmoso e todo arborizado. Um enorme jardim com cerca de 10 mil metros quadrados para acolher todos os estandes, estruturas e palcos com conforto para o público”, complementa Geraldo.





