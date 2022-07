Fenômenos: Léo Santana, Parangolé e Harmonia do Samba prometem animar BH

(foto: Reprodução/ Instagram )



Léo Santana, Parangolé e Harmonia do Samba desembarcam em Belo Horizonte, no dia 20 de agosto, para mais uma edição do do projeto Encontro de Fenômenos. O evento, que acontece pela primeira vez na capital mineira, no palco da Esplanada do Mineirão, vai receber artistas nordestinos, com um repertório que traz as inesquecíveis canções que marcaram época. Adquira seu ingresso com até 30% de desconto.





O evento, que reuniu mais de 40 mil pessoas no lançamento em Salvador e culminou em um registro audiovisual e uma turnê, chega agora em terras mineiras com intuito de matar a saudade dos fãs. Os ingressos já estão à venda por meio do site da Nenety Eventos.





Fenômenos da música baiana confirmam presença





Léo Santana





A primeira atração confirmada do evento, Léo Santana, que faz sucesso em todo Brasil, levando a música baiana para todos os cantos do país, promete agitar Belo Horizonte. Iniciando seu sucesso como vocalista do grupo Parangolé, o cantor teve seu hit Rebolation estourado em todas as rádios do Brasil em 2010, deixando seu nome na boca do povo. Em 2014, acabou se desligando da banda e seguindo uma carreira solo de muito sucesso.





Parangolé





A banda de pagode baiano existe desde 1997 e é uma das maiores referências do gênero atualmente. Conhecidos nacionalmente como uma das maiores bandas de carnaval, Parangolé tem uma trajetória recheada de hits que embalaram o Brasil. O vocalista da banda, Tonny Salles, garante que BH vai balançar com os sucessos baianos.





Harmonia do Samba





Um dos grupos de pagode mais antigos do país, Harmonia do Samba traz consigo uma gama de sucessos ao longo da carreira. Com o vocalista Xaddy, o grupo lançou diversos álbuns, com músicas que ficaram entre as mais tocadas nas rádios do Brasil.





O cantor Léo Santana, o gigante, considerado como um dos maiores artistas do estilo musical no Brasil, vai trazer à capital mineira hits bastante conhecidos. No show O Encontro de Fenômenos ele vai apresentar Dia de Baile, Bumbum No Paredão, Toma Que Toma, Encaixa, Várias Novinhas, Contatinho, Revoada, Toma, Áudio Que Te Entrega e outras do seu novo projeto GG Astral, que já acumula milhões de views nas plataformas digitais.





Já o grupo Parangolé, que atualmente vive sua melhor fase, vão apresentar músicas que marcaram sua trajetória, incluindo os sucessos Devagarinho, Sarra Toma, Tchuco no Tchuco, Pegada do Negão e Open Bar, É Parango que fala né, Venenosa, Amor e ousadia, Não Que Eu Vá e outras.





Xanddy e Harmonia do Samba garantem apresentar no Encontro de Fenômenos seus hits mais conhecidos, como Desafio, Comando, Desce Com A Gente, Nova Paradinha, Daquele Jeito, Hipnotizou, Malandrinha e Respeite.





Os ingressos já estão disponíveis





O Encontro de Fenômenos, em Belo Horizonte, é realizado pela Nenety Eventos e é um dos maiores acontecimentos do show business. Além disso, o evento vai ser inesquecível para quem vai aproveitar as mais de cinco horas de festa, com setores open bar. Os leitores do Portal Uai podem adquirir seus ingressos com até 30% de desconto usando o cupom: UAIENCONTRO. Aproveite essa oportunidade e não fique por fora desta festa.





Para Cristiano Nenety, será a oportunidade do público de BH e região curtir os grandes nomes da Bahia que conquistaram o Brasil. “O público mineiro ama a música baiana, prova disso é o sucesso que Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé sempre fazem quando se apresentam por aqui. E agora vamos reunir no mesmo palco três potências do gênero musical”, conclui o produtor de eventos.