Turnê Histórias desembarca no Mineirão com grandes sucessos do sertanejo

No dia 13 de agosto, sábado, o gramado do Mineirão vai receber a turnê Histórias: O Show do Século , que reúne nos palcos, desde 2018, grandes nomes da história da música sertaneja. Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, Zezé di Camargo e Luciano, Leonardo, Edson e Hudson e Gian e Giovani desembarcam na capital mineira para uma noite inesquecível e repleta de sucessos. Se deseja garantir o lugar no evento é preciso se adiantar, pois mais de 80% dos ingressos já foram vendidos.





Belo Horizonte é uma das cinco cidades contempladas para a turnê Histórias, em 2022. A expectativa da organização do evento é que mais de 50 mil pessoas estejam presentes no dia 13 de agosto. Além de receber os ícones do sertanejo no gramado, pela primeira vez o Gigante da Pampulha vai contar com setores de mesas em pleno campo.





Turnê Histórias traz grandes nomes da música sertaneja para BH





Com um histórico cheio de sucesso, os maiores cantores sertanejos do país serão os responsáveis pela noite que promete ficar marcada na memória dos fãs.





Chitãozinho e Xororó





A dupla com 50 anos de carreira, formada por dois irmãos: José Lima Sobrinho (Chitãozinho) e Durval de Lima (Xororó) é considerada uma das maiores do país. Recordistas em vendas de discos no Brasil, Chitãozinho e Xororó fizeram diversos hits que dominaram os corações dos brasileiros, como Evidências, Sinônimo e No Rancho Fundo.





Os paranaenses já carregam consigo cinco prêmios do Grammy Latino e são os responsáveis por abrir espaço para a música sertaneja nas rádios e televisão a partir da década de 1980, sendo uma grande influência para diversos artistas.





Neste ano, foram eleitos como a melhor dupla sertaneja do Brasil e recentemente lançaram o álbum Tempo de Romance, que vem sendo muito bem aceito pela crítica e fãs.





Bruno e Marrone





Com sucessos românticos, como Quer Casar Comigo? Dormi na Praça, Choram as Rosas, Inevitável e Ligação Urbana, a dupla Bruno e Marrone é uma das duplas mais consolidadas da história do sertanejo no Brasil. Com 37 anos de carreira, repletos de álbuns e muitos hits, eles chegam em BH para mais um grande show.





Indicados em várias ocasiões ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja, Bruno e Marrone lançaram, recentemente, mais novo álbum intitulado por Exatamente Agora, que já é um grande sucesso nas rádios e mídias sociais.





Zezé di Camargo e Luciano





Os filhos de Francisco são conhecidos desde o primeiro disco, intitulado por Zezé di Camargo e Luciano, que, sozinho, vendeu mais de 1,9 milhão de cópias. A dupla, formada por irmãos, ganhou ainda mais visibilidade em 1991, com o sucesso escrito por Zezé, É o Amor.





Eles garantem tocar suas músicas mais populares, como, É o Amor, Pra Não Pensar em Você, No dia em Que saí de Casa, Você vai Ver, Vivendo por Viver, Indiferença e outros sucessos do seu vasto repertório. Além dessas, a mais nova música dos irmãos, Vou Ter de Tomar Uma, lançada no fim do ano de 2021, também vai embalar a apresentação no evento Histórias.





Leonardo





Com uma carreira marcada por grandes sucessos, o cantor que tem mais de 15 milhões de discos vendidos, vem colhendo os frutos de sua dedicação. A carreira do cantor se iniciou no ano de 1983, ao lado do seu irmão Luís José Costa, conhecido como Leandro, ao qual formaram a lendária dupla Leandro e Leonardo. Após 15 anos da dupla, Leonardo seguiu carreira solo, em decorrência da morte do irmão.





Atualmente, além de ser um fenômeno nas redes sociais, é um dos nomes mais lembrados do sertanejo, carregando grandes sucessos de carreira. Entre Tapas e Beijos, Talismã e Liga Lá em Casa com certeza estarão presentes no evento em BH.





Edson e Hudson





Nascidos e criados no interior de São Paulo, Edson e Hudson formaram uma dupla e transformaram o sertanejo no ano de 2000. Carregando mais de 12 milhões de cópias vendidas, dezenas de premiações musicais e indicações ao Grammy, os irmãos fizeram história no gênero musical que cantam.





Em 2009, a dupla anunciou a separação, com o álbum Despedida, na intenção de alçar novos voos e projetos solo, entristecendo os fãs de todo o Brasil. Dois anos depois, os irmãos concluíram que de fato os seus caminhos na música estavam entrelaçados. E, em outubro de 2011, retomaram a carreira em dupla.





Gian e Giovani





Mais um grande sucesso do sertanejo, Gian e Giovani confirmam presença no evento no gramado do Mineirão. Donos das músicas Espuma de Cerveja, Olha Amor e Nem Dormindo Consigo te Esquecer, os irmãos, que tiveram o primeiro single lançado em 1988, arrastaram multidões pelo Brasil até se separarem.





A pausa na carreira foi uma decisão de ambos, em 2014. Mas, em março de 2018, Giovani anunciou em suas redes sociais a volta da dupla e a garantia da permanência de grandes sucessos.





A turnê Histórias é sucesso em todo o Brasil e milhares de pessoas estão na expectativa do show na capital mineira. No dia 13 de agosto, no gramado do Estádio do Mineirão, a partir das 18 horas, os maiores sucessos da história da música do sertanejo esperam você para uma noite única em Belo Horizonte.