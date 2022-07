Horóscopo do dia (02/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente leve e compromissada

Mercúrio domiciliado em Gêmeos nos traz grandes motivações intelectuais e sociais. Hoje ocorre um trígono com Saturno em Aquário. Há hoje uma grande facilidade em conciliar comunicação com responsabilidade. Maior fluidez para se falar de temas sérios, mas sem perder o bom humor. Necessidade de verbalizar e comunicar demandas, dificuldades e questões sociais, humanitárias e planetárias.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande facilidade de falar sobre temas ligados ao coletivo, mesmo aqueles mais difíceis ou sofridos. Sua mente terá um tanto de respaldo pragmático e realista. Bom momento para se conversar sobre questões difíceis com amigos, em grupos ou em veículos de ampla circulação. Abertura mental para o novo, mas também com maturação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente está bem focada em sua vida material e financeira. Hoje terá uma visão mais empreendedora, realista e ambiciosa de como fazer sua vida material fluir melhor e com mais qualidade. A comunicação profissional está facilitada, assim como a necessidade de se dialogar com quem tem autoridade. Possibilidades mais concretas de melhorar ganhos, mas deve ter adaptabilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto facilitado de Saturno. Você está no seu brilho natural geminiano: comunicativo, alegre e espontâneo. Todavia, o aspecto com Saturno mostra que você também está se pautando com mais propriedade em seus princípios, crenças e visões de mundo. Falar sobre sua fé e aquilo que acredita pode ser muito útil neste momento.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você tem sondado suas questões psicológicas, subconscientes, emocionais e/ou espirituais nos últimos tempos. Hoje será capaz de entender certos padrões a partir do amadurecimento emocional pelo qual tem passado nos últimos tempos. Capacidade de enxergar limitações, traumas e medos sob uma luz mais leve e esclarecedora. Libertação emocional pelo entendimento leve e pragmático.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua capacidade de se comunicar com grupos, na mídia, internet, com grupos e amigos tem sido mobilizada. Hoje há uma facilidade em ventilar tópicos, mesmo os mais difíceis, junto dos outros. Você passa por um amadurecimento de relacionamento e hoje será mais fácil chegar a acordos ou pelo menos entendimento dos pontos de vista das outras pessoas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto facilitado de Saturno. Você tem se dedicado à carreira e boa comunicação no plano profissional. Hoje terá melhor capacidade de veicular seus esforços diários e de rotina para o mundo lá fora. Amadurecimento de comunicação profissional. Possibilidade de maior visibilidade do trabalho que vem desenvolvendo ou de métodos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente sonda agora grandes possibilidades de expansão, aventura, novas paragens, fé e estudos. Tudo isso vem facilitado por um senso de amadurecimento e compromisso para consigo mesmo. Você está mais fiel à sua essência e fazendo escolhas a partir disto. Propriedade e autoridade para se comunicar suas visões, fé e possibilidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe propicia uma visão flexível, racional, mas também madura sobre suas próprias emoções e também sobre questões como sexualidade, emoções difíceis, morte e renascimento. Capacidade de ter mais leveza quanto aos erros e dificuldades do passado. Entendimento e integração do lado sombra a partir da análise realista do campo emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua comunicação é instigada na área das relações e parcerias. Terá capacidade de abordar temas mais sérios e mesmo difíceis, mas com leveza, flexibilidade e bom humor. Capacidade de fazer escolhas mais sérias nas relações, mas mantendo a alegria. Esteja aberto também a escutar o que o outro tem a lhe dizer, pois pode lhe auxiliar a lapidar ideias e conceitos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, recebe aspecto facilitado de Mercúrio. Você tem amadurecido seu senso de valor próprio, finanças e talentos. Hoje terá facilidade em conciliar isso no trabalho, na rotina e saúde. Firmeza de valores aplicada ao funcionamento da vida material, mas sem rigidez. Você estará um tanto mais leve e adaptável hoje, busque usar o melhor disto.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, recebe aspecto facilitado de Mercúrio. Você terá facilidade agora para se expressar tal qual é. Busque veicular aquilo que acredita, sua autoridade e força de comando, mas sem perder o bom humor e sociabilidade. Você tem amadurecido a si mesmo e agora isto lhe permite expressar a si mesmo mais verdadeiramente e com pluralidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem passado por um processo de amadurecimento psicológico, energético e espiritual. Isto hoje lhe permite enxergar questões familiares, do passado ou pessoais com um olhar mais transcendental, desapegado e compassivo. Comunicação familiar com disposição, alegria, mas também seriedade e realismo. Entendimento e integração de emoções e sentimentos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta