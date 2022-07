Artista urbano Kobra busca apoio para revitalização de murais

Kobra busca apoio para revitalização de murais (foto: Redes Sociais/Reprodução) O artista urbano e muralista Eduardo Kobra, conhecido pelos gigantes murais coloridos espalhados pelo mundo, está com um projeto de revitalização de algumas dessas obras que acabaram se desgastando com o tempo.









No Twitter, o artista compartilhou uma série de fotos de alguns de seus icônicos trabalhos, entre eles o mural de Oscar Niemeyer, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Nos comentários, fãs da obra — e do Kobra — interagiram compartilhando os próprios registros do mural.

















Niemeyer na Paulista, conhece? pic.twitter.com/0vUldV4mzM %u2014 Eduardo Kobra / kobrastreetart (@kobrastreetart) June 29, 2022

















Instalado na fachada do edifício Ragi Buainain, localizado na Praça Oswaldo Cruz, o mural foi um presente para cidade de São Paulo, que completava 459 anos, em 2013, ocasião em que foi entregue. A obra ocupa 18 andares do prédio comercial de 60 metros de altura.





Em conversa com o Correio, Kobra atribui essa popularidade a diversos fatores. Entre eles, está a localização. "Ele está em uma das avenidas mais importantes da América Latina. Depois que fizeram o mirante na Av. Paulista, ele se tornou um ponto de referência para moradores e turistas", opina.





Vanguardista no estilo por ter sido um dos primeiros murais pintados nesse formato na cidade de São Paulo, Kobra acredita que ele se tornou referência da street art (arte urbana) da cidade.





"É um dos primeiros prédios a serem pintados com murais nesse formato na cidade de São Paulo, esse prédio é um dos percursores, um dos locais onde esse movimento foi iniciado", afirma o artista.





Kobra revela que a intenção de publicar as fotos das obras nas redes sociais é a de trazer à memória das pessoas. "É importante criar novas obras, mas é mais importante ainda revitalizar as antigas. Por isso a publicação das fotos, para chamar atenção para essa questão", pontua o artista, que está com o projeto 'A Arte de Restaurar'. "A ideia é restaurar, impermeabilizar e iluminar esse mural", completou.









O mural em homenagem a Oscar Niemeyer já está com a tinta desgastada e a fachada do prédio cheia de marcas. Apesar da vontade de restaurar a obra, Kobra conta que precisa de apoiadores para isso. "Eu não quero lucrar, o apoio é para arcar com os custos de materiais, andaime, e toda a estrutura necessária para fazer essa revitalização", ressalta.





O artista acredita que essa obra em específico é muito importante pelo alcance dela e pelo significado da figura de Niemeyer para o brasileiro. "Para mim, é um privilégio saber quantas pessoas conhecem e interagem com o mural. E Niemeyer desperta orgulho no brasileiro. Ele fez da arquitetura uma verdadeira obra de arte", finalizou.