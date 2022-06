Horóscopo do dia (05/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação com sensibilidade

Marte em Áries faz quadratura a Liliht em Câncer. Estamos focados em nossa individualidade e ação, todavia será preciso escutar e dar espaço para a expressão emocional e subjetiva. Evite excessos egóicos que atropelem a sensibilidade. A Lua em Leão recebe aspectos tensos de Saturno e Mercúrio, nos pedindo amadurecimento e racionalidade para se lidar com emoções pessoais, em especial ao se comunicar com o outro.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra no seu signo e lhe reforça seu senso de individualidade, ação e personalidade. Todavia, questões emocionais, pessoais e/ou familiares podem lhe demandar e pedir que saiba sacrificar um pouco do seu pessoal para que haja integração. A posição lunar também lhe reforça a si mesmo, mas deve saber a justa medida de si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Algumas questões subconscientes tem sido demandadas pela posição de Marte. Hoje isso é confrontado com seu senso de racionalidade e objetividade. Pode ter sacrificado muito de si mesmo e agora precisa usar de mais leveza e sensibilidade para buscar e acolher a si mesmo. A posição lunar lhe pede este acolhimento, mas sem que perca a objetividade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Podem haver agora algumas identificações com grupos, amizades ou ideias coletivas e massificadas. Todavia, há uma forte motivação emocional para viver seus próprios valores e materialidade. Saiba encontrar o equilíbrio entre seu social e suas motivações profundas. A posição lunar lhe pede flexibilidade, mas sem perder a ética e princípios.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Questões de carreira e autoridade podem lhe demandar muito agora. Todavia, Lilith passa pelo seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede que escute mais sua sensibilidade e necessidade pessoais. A Lua, sua regente, lhe traz maior segurança em seus valores pessoais e necessidade de viver prazer e conforto, mas sem perder o senso de partilha e dever para com os outros.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição de Marte tem lhe impelido a lutar e defender seus princípios, visões e crenças com força aguerrida. Todavia, há um estímulo mais sutil, subconsciente e espiritual para que não se identifique tanto com tais visões, mas tenha uma visão mais abrangente, baseada no seu intuitivo. A Lua no seu signo lhe aflora mais essa sensibilidade subjetiva.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tem vivido a troca e partilha emocional de forma intensa nos últimos tempos. Todavia, há necessidade de ouvir um pouco mais a voz da razão e intuição para que estas vivências ocorram de maneira saudável. Busque um pouco mais um olhar frio e objetivo para mudanças e emoções. A Lua lhe traz também mais intuição, mas sem perder o realismo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

As relações e parcerias tem lhe demandado muito. Todavia, deve reconhecer hoje que tem suas necessidades de limite, cumprir seus deveres e assumir sua autoridade, tudo isso sem projetar no outro estas qualidades. A posição lunar lhe traz maior objetividade e visão ampla, facilitando este processo. Ame e conviva, mas dentro dos limites justos e cabíveis.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, tem lhe feito trabalhar com afinco, cumprir tarefas domésticas, rotinas e cuidar do corpo físico com intensidade. Todavia, isto não deve lhe impedir de enxergar o quadro maior da vida, as muitas possibilidades futuras e a conexão com sua fé. Não se prensa a excessos de detalhes. A posição lunar lhe fortalece a autoridade, mas com sensibilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período tem lhe estimulado a ser assertivo, delimitar seu espaço e colocar seu lado majestático para fora. Todavia, não deve ignorar suas questões emocionais profundas, a necessidade de partilha, troca afetiva e/ou sexual, assim como suas sombras. Busque ser você mesmo, mas sem exageros e sem atropelar a sensibilidade. A posição lunar lhe permite ser você mesmo, mas sob uma visão mais ampla.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem sido motivado a lidar com questões emocionais, buscando interiorização. Todavia, não deve ignorar sua necessidade de parceria, vida social, romance e equilíbrio. Tudo isso pode e deve ser vivido com sensibilidade. Não se prenda na sua concha, se permita interatividade. A posição lunar reforça a necessidade de partilhar de forma alegre e criativa.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se encontra num estado agudo, intenso e mesmo combativo. Todavia, não deve ignorar a necessidade de acalmar e aterrar. Busque práticas que lhe auxiliem a lidar com os excessos mentais, acalmando e regenerando. A posição lunar lhe favorece a busca por equilíbrio, ponderação e se colocar mais no lugar do outro com empatia.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem sido demandado a lutar por sua vida material, conquistar ganhos e trabalhar. Todavia, não deve ignorar sua necessidade de lazer, criatividade e realização pessoal. Busque equilibrar seu tempo entre uma coisa e outra. Também busque o que seria ideal para conciliar ganho material e satisfação pessoal. A posição lunar lhe traz realismo e senso prático.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta