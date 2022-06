Lauren Jauregui no Brasil: saiba como comprar ingresso para o show

Este é o primeiro show da cantora no Brasil desde 2018 (foto: Reprodução Redes Sociais)





Lauren participou da banda Fifth Harmony e seguiu carreira solo após o fim do grupo. Seus principais hits são “Motivation”, “Strangers”, em parceria com a Halsey, e “Lento”, que tem um remix com a Pabllo Vittar.

Os ingressos poderão ser comprados a partir do dia 8 de junho, às 10 horas, para clientes do cartão de crédito Porto Seguro Bank com 50% de desconto. Para o público geral, as vendas começam dois dias depois, no dia 10 de junho, às 10h, no site Livepass.





As vendas físicas serão feitas no Espaço Unimed, na Rua Tagipuru, número 795, na Barra Funda, na capital paulista.





Show da Lauren no Brasil

Dia: 14 de outubro (sexta-feira)

Local: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda - São Paulo

Ingresso:

Pista – R$350,00

Pista meia-entrada – R$175,00

Camarote – R$500,00

Camarote meia-entrada – R$250,00

O show faz parte da turnê %u2018An Evening with Lauren Jauregui%u2019 (foto: Divulgação)

Namoradinha do Brasil

A fanbase brasileira da cantora é muito forte. Assim que Lauren anunciou o show, os fãs da artista correram para as redes sociais para comemorar a notícia.

Lauren no Brasil// eu não vou pic.twitter.com/qe3mU9nrRK %u2014 Ella (@lmjactiviste) June 1, 2022 camila vindo pro brasil em setembro

lauren vindo pro brasil em outubro



e eu assim em casa assistindo os shows por link pic.twitter.com/kJYief0NRZ %u2014 hayane. (@kcecolors) June 1, 2022 lauren no brasil e é sempre bom lembrar a tatuagem que ela fez com a data do seu primeiro show solo que foi no BRASIL pic.twitter.com/zdngHNTkle %u2014 bella (@wonzdvr) June 1, 2022







