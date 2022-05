Lar de idosos é o centro da trama do novo humorístico de Leandro Hasssum

Cacau Protásio divide a cena com Leandro Hassum. Ela é a enfermeira-chefe do lar de idosos

Estrelada por Leandro Hassum, “Família Paraíso” estreia nesta segunda (30/5), às 22h30, no Multishow. Depois de perder tudo o que tinha, o agitado Leleco encontra um novo trabalho em uma casa de repouso.Lá, ele tem de se acostumar a conviver com pessoas bem diferentes dele. O elenco conta com nomes como Cacau Protasio, Paulinho Serra e Viviane Araujo. Serão 20 episódios, com direção de César Rodrigues.O programa desmitifica a instituição de convivência dos idosos aos olhos da sociedade e traz alegria, criatividade e afetividade para esse ambiente. “É um programa que mostra o idoso de forma leve e atuante, querendo participar de tudo, das festas, exalando vida e mostrando que a gente é capaz de liderar, viver, se alegrar e de participar de tudo que a vida tem de melhor”, declarou a atriz Guida Vianna.