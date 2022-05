Fred Izak convida o ouvinte a procurar a essência de sua própria vida (foto: Márcio Rodrigues/divulgação)





A jornada dele é cercada de inspirações vindas de Clarice Lispector, Nietzsche, Adélia Prado, Rimbaud, Jack Kerouac, Leminski e Fernando Pessoa. Um mergulho, o desprendimento de não se apegar às expectativas alheias e abraçar as contradições. Essa é a reflexão que o cantor e compositor Fred Izak faz no espetáculo musical “(EU) – Uma viagem para dentro”, nesta sexta-feira (27/5), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).O show, com direção de Kalluh Araújo, figurino de Rodrigo Fraga e produção musical de Santiago Tostes, tem participação especial do cantor Bauxita, do saxofonista Emiliano Garcia e de Maria Eduarda Izak, filha do artista.“É um convite para procurar a essência, deixar de lado o eu adulterado, aquele que tá preocupado demais com questões externas e com uma certa formatação da persona diante do que os outros esperam de você”, declarou Izak.A jornada dele é cercada de inspirações vindas de Clarice Lispector, Nietzsche, Adélia Prado, Rimbaud, Jack Kerouac, Leminski e Fernando Pessoa.





Com músicas autorais que forama chave do processo de criação do espetáculo – “Máscaras”, “Like”, “O cara” e “Casa de chão de estrelas” –, a apresentação traz ainda canções de outros artistas. “Um dos maiores desafios foi justamente fazer essa amarração e arranjos para levar ao palco músicas que não são minhas, mas com a roupagem do show. Então, todas as músicas que eu canto, mesmo os hits de Caetano, Cazuza, Rita Lee e Marina Lima, conversam com as minhas letras e com o universo que construímos para essa obra”, afirma Izak. Ingressos a R$ 50 (inteira) pelo https://www.eventim.com.br/artist/fred-izak/.