Bebel Soares lança 'Sem paraíso e sem maçã' e discute a maternidade

Bebel Soares, colunista do 'Estado de Minas', vai falar de câncer e depressão (foto: Moacyr Lopes Júnior/divulgação)

Bebel Soares, escritora, fundadora da rede feminista Padecendo no Paraíso e colunista do Estado de Minas, lança o livro “Sem paraíso e sem maçã” nesta segunda-feira (23/5), às 19h, no Sempre um Papo. O encontro on-line será mediado pela jornalista Jozane Faleiro, com transmissão pelo YouTube do projeto. Bebel Soares, escritora, fundadora da rede feminista Padecendo no Paraíso e colunista do Estado de Minas, lança o livro “Sem paraíso e sem maçã” nesta segunda-feira (23/5), às 19h, no Sempre um Papo. O encontro on-line será mediado pela jornalista Jozane Faleiro, com transmissão pelo YouTube do projeto.









No livro “Sem paraíso e sem maçã”, Bebel faz um relato sincero sobre si mesma, contando como superou a depressão e o câncer. Também relembra momentos marcantes que vivenciou em quase uma década na rede de mulheres criada por ela. Bebel conversa com Jozane sobre o “Manual da boa mãe”. Essa publicação reúne crônicas da peruana Michelle Lapouble do Verge, que foi moderadora do Padecendo no Paraíso. Em 2016, ela descobriu um câncer no estômago e faleceu menos de um mês depois. Bebel organizou e publicou as crônicas de Michelle.Informações: www.sempreumpapo.com.br