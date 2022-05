Cinco filmes para maratonar no Dia Internacional Contra a Homofobia

No longa 'Rafiki', da queniana Wanuri Kahiu, mulheres enfrentam o preconceito das famílias (foto: Cineclube Aranha/Divulgação)



No Dia Internacional Contra a Homofobia, comemorado nesta terça-feira (17/5), o Telecine Cult exibe um especial para celebrar todas as formas de amor. “Pequena garota” abre a maratona, às 16h40, documentário sobre a história de Sasha, que começa a duvidar do gênero imposto a ela desde o nascimento, partindo para uma jornada de autoconhecimento e autoafirmação. Na sequência (18h15), Kena (Samantha Mugatsia) e Ziki (Sheila Munyiva) são grandes amigas em “Rafiki” e, quando a relação se transforma em um romance, precisam enfrentar o preconceito das famílias no filme dirigido pela queniana Wanuri Kahiu.





LEIA MAIS 04:00 - 17/05/2022 Localizado em BH pintor que expunha suas obras sem saber em Ouro Preto

04:00 - 17/05/2022 Festival de Cannes começa com recorde de diretoras disputando prêmio máximo

04:00 - 17/05/2022 Encontros e despedidas A seleção conta ainda com “Retrato de uma jovem em chamas” (19h50). Na França do século 18, a mãe de Héloïse contrata a pintora Marianne para fazer um retrato da filha. Conforme passam os dias juntas, o relacionamento entre elas fica cada vez mais intenso. Às 22h, é a vez de o canal exibir o inédito “Nós duas”. No longa, Nina e Madeleine são vizinhas e vivem um amor escondido. Uma série de fatos coloca esse sentimento à prova, de repente, e suas consequências podem separar as duas. O nacional “Vento seco” (23h50) fecha o especial. No filme, Sandro leva uma vida monótona no seco interior de Goiás. Quando um rapaz misterioso aparece na cidade e começa a flertar com seu parceiro sexual, Sandro começa a sentir um crescente ciúme que mudará sua vida.