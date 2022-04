Professores debatem o bolsonarismo e seus efeitos sobre a democracia

A historiadora Heloisa Starling participa do Sempre um Papo, às 19h, no Palácio das Artes (foto: Fred Botrel/EM)





A historiadora Heloisa Starling, o cientista político Miguel Lago e o filósofo Newton Bignotto são os convidados de Afonso Borges no Sempre um Papo desta quinta-feira (28/4), às 19h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), com entrada franca. O trio de professores lança o livro “Linguagem da destruição – A democracia brasileira em crise” (Companhia das Letras). O bate-papo também será disponibilizado pelas redes sociais do projeto.





Miguel Lago trata da resiliência de Bolsonaro a partir das armadilhas de seu discurso, além dos impactos da hiperconectividade e do neopentecostalismo em sua ação política. Já Bignotto propõe uma reflexão sobre os conceitos da teoria política empregados para definir o bolsonarismo e seus matizes ideológicos. Ao unir os três estudiosos de diferentes campos do conhecimento, o livro faz a análise do bolsonarismo do ponto de vista da história, da filosofia e da ciência política. Informações: www.sempreumpapo.com.br