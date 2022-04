Ansioso pela estreia de 'Doutor Estranho no Multiverso da loucura'? Confira

Benedict Cumberbatch protagoniza 'Doutor Estranho no Multiverso da loucura' (foto: FOTOS: Marvel Studios/DIVULGAÇÃO )





O fãs da Marvel Studios estão ansiosos pela estreia de “Doutor Estranho no Multiverso da loucura”, dirigido por Sam Raimi, previsto para 5 de maio nos cinemas brasileiros. No segundo longa protagonizado pelo super-herói feiticeiro, o público viajará para o desconhecido com o Doutor Estranho, que, com a ajuda de antigos e novos aliados místicos, atravessa as realidades alternativas alucinantes e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. Confira a seguir a lista de personagens que farão parte do novo longa:





Benedict Cumberbatch protagoniza 'Doutor Estranho no Multiverso da loucura' (foto: FOTOS: Marvel Studios/DIVULGAÇÃO )



O Doutor Stephen Strange é o feiticeiro mais poderoso da terra. Endurecido pela batalha, assume seu lugar solitário no Multiverso após os acontecimentos de “Vingadores: Guerra infinita” (2018), “Vingadores: Ultimato (2019)” e “Spider-Man: Sem volta para casa” (2021).





2. Wong (Benedict Wong)

Wong assume o lugar da Anciã como Feiticeiro Supremo e líder de Kamar-Taj, ensinando uma nova era de feiticeiros a protegerem a realidade de ameaças místicas.





3. America Chavez (Xochitl Gomez)

É uma jovem de fora do universo que está sendo caçada por conta de seu poder: ela consegue abrir buracos na realidade em formato de estrela, que lhe permitem viajar pelo Multiverso e para outras realidades.



Feiticeira Escarlate, uma das mais fortes personagens entre os Vingadores, é vivida por Elizabeth Olsen



4. Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen)

Também conhecida como Wanda Maximoff, uma das mais fortes personagens entre os Vingadores, encontra seu lugar no lado místico do MCU.





5. Dra. Christine Palmer (Rachel McAdams)

Ela usa seus conhecimentos de medicina, o Multiverso e as artes místicas para ajudar o Doutor Estranho no filme.





6. Mordo (Chiwetel Ejiofor)

Ele se revoltou desde que deixou Kamar-Taj e vive caçando outros feiticeiros por quebrarem as leis da realidade. Nunca deixa de seguir o rastro do Doutor Estranho.





7. Dr. Nicodemus West (Michael Stühlbarg)

É um ex-colega do Doutor Estranho que trabalhou com o feiticeiro antes de ele se tornar o mestre das artes místicas. Sendo assim, Nicodemus só conhecia Stephen como cirurgião, não como o super-herói que ele é hoje