Horóscopo do dia (25/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transcendência ativa

A Lua Minguante entra em Peixes, nos pedindo um maior nível de desapego, transcendência e espiritualização. A conjunção a Marte mostra que isso pode ser feito de maneira muito ativa; busque intencionar que tudo aquilo que não lhe serve mais seja levado. Oração, meditação e magnetismo em prol de deixar ir com sabedoria e entrega ao fluxo da vida.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A Lua se encontra com Marte, seu regente, no sublime e espiritual signo de Peixes. Este é um momento que lhe pede mais introspecção e ação voltada para seu psiquismo sutil, subconsciente e espiritualidade. Busque meditações ativas e entender seus complexos emocionais. Força de bastidores e no uso da mobilização energética para a cura.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este momento lhe pede um pouco mais de desapego quanto a grupos, amizades, causas e vida virtual. Estará buscando mais sua individualidade, mas deve usar sua força na sua própria medida e da sua maneira. Revisão de apegos quanto à visão dos outros sobre você mesmo. Busque deixar ir ideias projetadas pelos outros ou pelas ideias massificadas.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Você deve agora deixar ir aspectos ligados às velhas estruturas, rigidez, autoritarismo e também questões ligadas à carreira. Tenha mais visão em desapegar daquilo que não lhe serve. Uma atitude mais meditativa será fundamental para entender melhor os rumos que sua vida material deve tomar. Desapego de velhas figuras de autoridade.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, se encontra minguando junto de Marte. Você deve agora ter mais iniciativa em desapegar de velhas crenças e visões de mundo limitantes. Algumas visões do passado, religiosas, familiares e/ou de crenças devem ser ativamente transcendidas. Deixe que sua mente intuitiva lhe guie e esteja aberto a renovar seus princípios.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este momento lhe compele às mudanças e transformações emocionais. Busque ter mais desapego de emoções como ciúmes ou inveja. Busque fluir na sabedoria do amor desapegado. Questões emocionais profundas e/ou sexuais também devem ser transformadas agora com sua boa vontade e a sabedoria do deixar ir. Força emocional curativa.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O momento agora é propício para que tenha mais desapego no campo das relações, do amor, parcerias e vida social. Busque estabelecer mais sua individualidade, mas sem perder a abertura emocional. Será preciso deixar ir os excessos emocionais que atrapalham o bom andamento das relações. Tenha mais boa vontade em chegar numa resolução.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Você deve agora ter um certo nível de desapego de rotinas, questões materiais, trabalho e métodos. Busque deixar as transformações se processarem sem reatividade, mas sendo ativo nessa ação sutil. No campo da saúde faça meditações ativas, visualizando energias deletérias sendo escoadas para fora do seu organismo. Renovação material em alta.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A Lua se encontra com Marte, seu regente, no sublime e espiritual signo de Peixes. Você deve agora lapidar algumas arestas da sua expressão criativa, deixando ir os excessos de vaidade e personalismo. Tenha proatividade em colocar para fora aquilo que impede a sua expressão essencial. Sua intuição e instinto serão fortes e sábios, lhe mostrando o melhor caminho.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este momento lhe pede maior desapego quanto ao passado, situações familiares, emocionais e de falsos confortos. Busque estar conectado com suas raízes, mas também independente e proativo no movimento de transcender emoções desgastadas e situações passadas que já não cabem em seu tempo presente. Força emocional curativa.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este momento lhe pede desapego de ideias rígidas, conceitos do passado e falsas seguranças nas relações. Você deve transcender medos, ideias erradas e conceitos muito rígidos. Busque abrir a intuição e esteja ativamente aberto ao novo. Algumas questões do passado talvez tenham de ser verbalizadas, mas o faça com sabedoria e sem reatividade.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O momento lhe pede um desapego mais ativo quanto a bens materiais, valores e sistemas cristalizados. Busque fazer aquela limpeza no armário, doe, recicle, limpe. Seja generoso e mais desapegado. Também velhos valores e sistemas pedem que você saia da rigidez e seja um pouco mais flexível. Repense o que é necessidade material real e justa.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A conjunção da Lua Minguante com Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede revisão de quem você é, como se expressa e identifica. Busque ouvir a si mesmo e deixe ir aquilo que não se alinha com sua essência. Deve transcender velhos apegos e carências com sabedoria, firmando mais sua própria individualidade de maneira calma e interiorizada.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta