Cabaré das Divinas Tetas estreia o espetáculo 'Ladeira a Bausch''

A temporada será realizada em dois locais. Neste sábado e no domingo (17/4), a sessão começa às 19h, no Espaço Comum Luiz Estrela, que fica na Rua Manaus, 348, Santa Efigênia. Hoje à noite, após o espetáculo, tem bate-papo sobre o processo de criação.



Na semana que vem, “Ladeira a Bausch” poderá ser conferido na sexta-feira (22/4) e no sábado (23/4), às 21h, na Casa Circo Gamarra (Rua Conselheiro Rocha, 1.513, Santa Tereza). Ingressos gratuitos podem ser retirados presencialmente em ambos os espaços, uma hora antes do início da sessão, e também na plataforma Sympla.