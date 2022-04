''Carne crua'' reflete sobre luta inglória para alcançar padrões sociais

Exposição ''Carne crua'', que começa nesta segunda, marca a abertura do foyer do Teatro Feluma (foto: Samuel Mendes/DIVULGAÇÃO)

Nesta segunda-feira (11/4), às 19h30, o Teatro Feluma inaugura a exposição "Carne crua", do artista plástico Miguel Gontijo, com 24 trabalhos inéditos produzidos nos últimos quatro anos. As obras, que ficarão expostas no foyer do teatro, refletem sobre a busca pelo sucesso. Na abertura, o artista participa de bate-papo presencial que também será transmitido ao vivo pelo YouTube.





"Essa exposição tem um elo com uma outra exposição minha, 'Babel', de 2018, na qual eu tratei do excesso de informações em que vivemos e nos perdemos dentro dele. Em 'Carne crua', essa situação se particulariza. É uma mostra que fala dos desejos individuais de uma pessoa se sobressair e dar certo na vida. Ela fala de ilusões, sonhos e a luta inglória e quase sempre perdida de tentar alcançar os padrões sociais", explica o artista.





A série é composta por 19 pinturas acrílicas e óleo sobre tela, três pinturas em madeira e um livro pintado em acrílica, óleo e bico de pena. Segundo Miguel Gontijo, os trabalhos expostos são uma sátira que trata com humor e ironia a busca por reconhecimento, que muitas vezes não é bem-sucedida.





"Eu pintei esses quadros para armar o palco, pois é muito cantado que a gente nasce para brilhar e é na busca desse brilho que coloco o meu foco. Esses quadros são para todos nós que passamos por essa vida sonhando e vimos o palco iluminado, enquanto atuamos nas ribaltas", conta.





Apesar de ser inaugurada agora, o convite para produzir a exposição veio antes da pandemia, quando o Teatro Feluma foi inaugurado, em dezembro de 2019. Por conta da crise sanitária, a abertura sofreu uma série de adiamentos e as obras ganharam mais uma camada de significado.





ILUSÕES PERDIDAS "Quando veio a pandemia, observei que 'Carne crua' também representa as mortes por COVID-19 e as ilusões perdidas por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. São questões que estão tão presentes em nosso dia a dia que nós esquecemos de percebê-las como o absurdo que elas representam", afirma Gontijo.





Para o artista, abrir uma exposição neste momento é um acontecimento cheio de significado. "Estamos carentes de cultura, de cidade”.





"Carne crua" marca a abertura do Foyer do Teatro Feluma como um espaço expositivo voltado especialmente para as artes visuais. Para o curador da casa, o dramaturgo e neurocirurgião Jair Raso, o trabalho de Miguel Gontijo dialoga com questões contemporâneas que são universais.





“Miguel mistura maestria com o sagrado e o profano, pois sabe que somos feitos dessas duas farinhas. Se o ano fosse 1922, estaríamos falando de Oswald, Márcio, Tarsila e Miguel. Felizmente estamos em outro século para perceber que Miguel ultrapassa o moderno. Ele, além de ser um exímio artista, tem enveredado para a escrita e isso só tem acentuado o seu olhar artístico que já era apuradíssimo", afirma.





INAUGURAÇÃO





"Para a primeira exposição no Teatro Feluma, queríamos que o artista fosse mineiro, mas, ao mesmo tempo, universal. O Miguel Gontijo, com a sua singularidade, dispensa definições. Apresentá-lo é um exercício de redução. E, felizmente, em 'Carne crua', conjunto de obras feitas exclusivamente para a inauguração desse espaço, o próprio Miguel se apresenta: do avesso, ao contrário, para que possamos não o entender", afirma Jair Raso.





"CARNE CRUA"

Exposição de Miguel Gontijo, no foyer do Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar – Centro). Abertura nesta segunda-feira (11/4), às 19h30. Visitação a partir de terça (12/4), de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Acesso mediante retirada de ingresso pelo Sympla. Hoje, na abertura, Miguel Gontijo participa de bate-papo presencial, que terá transmissão ao vivo pelo YouTube (www.youtube.com/teatrofeluma)

Raso explica que o Teatro Feluma foi idealizado para receber diferentes formatos de manifestações do campo artístico. Além da Sala Professor Dr. Geraldo Magela Gomes da Cruz, totalmente equipada para receber as artes cênicas e musicais, o espaço possui o foyer, projetado para receber exposições.