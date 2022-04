Confira três motivos para maratonar a série 'What we do in the shadows'

Série foi indicada a 10 prêmios Emmy, a maior celebração da TV americana (foto: STAR+/DIVULGAÇÃO)







Todas as temporadas da série “What we do in the shadows” estão disponíveis com exclusividade na plataforma Star+. Baseada no longa-metragem homônimo de Jemaine Clement e Taika Waititi, a produção mistura comédia, fantasia e terror, oferecendo olhar especial sobre a vida diária (ou melhor, noturna) de quatro vampiros que convivem há centenas de anos, em Staten Island. Após a visita inesperada de seu senhor e líder, o quarteto é lembrado do que lhe foi inicialmente confiado quando chegou a Nova York, há mais de um século. Confira três motivos para maratonar a série:

. Sucesso de crítica

As três temporadas ganharam nota alta no Rotten Tomatoes, site americano especializado em críticas de filmes e séries. A primeira e a segunda rodadas alcançaram 94% e 98% de aprovação, respectivamente. Já a terceira conseguiu a nota máxima de 100%. “Contemplada com incrível química entre o elenco e a escrita mais forte da série até agora, a terceira temporada é assustadoramente boa”, diz o texto publicado no Rotten Tomatoes.





. Indicações ao Emmy

A série foi indicada a 10 prêmios Emmy. Em 2020, a segunda temporada concorreu às principais categorias de comédia, incluindo melhor série, roteiro e elenco.





. Filme original

O criador da série, Jemaine Clement, é um dos responsáveis por dirigir e roteirizar o filme homônimo no qual a produção se baseia. O longa de 2014 leva também a assinatura de Taika Waititi, responsável pelo roteiro e direção de “Jojo Rabbit”, destaque no Oscar de 2020. Taika dirigiu o filme “Thor: Ragnarok” (2017) e “Thor: Love and thunder”, que estreia este ano.