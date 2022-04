Em Santa Luzia, Zé Ramalho canta repertório autoral e releituras de Raul

Cantor e compositorvai se apresentar na área externa da Arena Gran Hall (foto: Rafael Passos/ Music Box Brazil)

O cantor e compositor Zé Ramalho, acompanhado pela Banda Z, se apresenta neste sábado (2/4), às 23h, na área externa da Arena Gran Hall (Avenida Frimisa, 1.435), em Santa Luzia, na Grande BH. O cantor e compositor Zé Ramalho, acompanhado pela Banda Z, se apresenta neste sábado (2/4), às 23h, na área externa da Arena Gran Hall (Avenida Frimisa, 1.435), em Santa Luzia, na Grande BH.

Aclamado pelo público, o paraibano está entre os 100 maiores artistas da música brasileira, em ranking criado pela revista Rolling Stone Brasil.





Com sua poesia apocalíptica, Zé Ramalho mistura à brasilidade os ritmos do blues, folk e rock. Ele soma à sua trajetória importantes parcerias, a mais recente delas com o guitarrista Robertinho do Recife, com o lançamento da versão brasileira de “Ace of spades”, do Motörhead.

Intitulada “Às de espadas”, a canção faz parte do novo projeto “Metalmania”, com regravações de clássicos do heavy metal em português. Ingressos para o show deste sábado custam a partir de R$ 90 (pista/inteira), e estão à venda no Sympla.