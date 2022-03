Escritor brasileiro Paulo Scott é indicado ao International Booker Prize

Paulo Scott, autor do livro "Marrom e amarelo" (foto: Renato Parada/Divulgação) O livro "Marrom e amarelo", do escritor brasileiro Paulo Scott, é um dos 13 semifinalistas do International Booker Prize, um dos mais prestigiados prêmios literários do mundo. A obra, traduzida para o inglês por Daniel Hahn, disputa o prêmio de melhor livro de ficção traduzido e publicado no Reino Unido.









"Marrom e amarelo" foi lançado no Brasil em 2019 pela Alfaguara, selo da editora Companhia das Letras. No Reino Unido, o livro saiu pela editora britânica And Other Stories, com o título de "Phenotypes" - 'fenótipos', em tradução livre.





Paulo Scott concorre com escritores consagrados internacionalmente, como a polonesa Olga Tokarczuk (por "The books of Jacob"), vencedora do Nobel de Literatura e do próprio International Booker Prize (por "Flights"), ambos em 2018; o norueguês Jon Fosse (por "A new name: Septology VI-VII"); e o israelita David Grossman (por "More than I love my life"), laureado com o International Booker Prize em 2017 pelo romance "O inferno dos outros".





Nesta edição 2022, o júri do prêmio é presidido pelo tradutor Frank Wynne e composto pela autora e acadêmica Merve Emre, pela escritora e advogada Petina Gappah, pela escritora e humorista Viv Groskop e pelo tradutor e escritor Jeremy Tiang.





A lista de finalistas do prêmio será anunciada no dia 7 de abril. O trabalho vencedor vai ser revelado em 26 de maio.





Criado em 2005, o International Booker Prize hoje oferece um prêmio de 50 mil libras que é dividido entre o escritor e o tradutor. Nesta edição, a seleção foi feita a partir de 135 obras, um número recorde de candidaturas.





Em 2021, o vencedor foi o livro "De noite todo o sangue é negro", do francês David Diop, traduzido por Anna Moschovakis.





"Marrom e amarelo" é o segundo livro de um autor brasileiro a figurar entre os candidatos ao International Booker Prize. Em 2016, "Um copo de cólera", de Raduan Nassar, traduzido por Stefan Tobler, também figurou entre os semifinalistas.





Abaixo, confira a lista completa dos indicados: