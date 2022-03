Blitz celebra 40 anos de estrada com show inédito em BH

Banda liderada por Evandro Mesquita foi um dos destaques do chamado BRock (foto: Blitz/divulgação )

A Blitz comemora 40 anos de estrada com show inédito nesta sexta-feira (11/3), às 21h, no palco do Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Criada no início dos anos 1980, no Rio de Janeiro, por sete jovens, a banda se tornou uma das principais vozes do rock brasileiro.Sucessos como “Você não soube me amar”, “Weekend”, “A dois passos do paraíso”, “Betty frígida” e “Rádio atividade”, entre outros, marcam a trajetória do grupo carioca. Na apresentação de amanhã, a banda promete uma mistura de rock, pop, reggae, blues, eletrônico, baladas de gaita e violão com guitarras swingadas, o canto falado e as respostas das meninas.