Festival de teatro em Ouro Preto abre inscrições; veja como participar

As apresentações no Teatro Municipal Casa da Ópera vão acontecer nos dias 27, 28 e 29 de maio (foto: Divulgação/Ane Souz) O teatro mais antigo em funcionamento das Américas, com 250 anos de funcionamento, será novamente palco da linguagem teatral. O Teatro Municipal Casa da Ópera, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, vai receber artistas de todo o país para o Festival de Popularização do Teatro de Ouro Preto, que está com as inscrições abertas de espetáculos até 9 de abril. Serão aceitas propostas de artistas solo ou grupos estudantis e companhias teatrais de amadores ou profissionais.

“Essa é uma edição especial! Uma edição da celebração e do reencontro”, afirma o comediante e criador do evento, Leandro Borba, que vê na edição de 2022 uma forma de renascimento da arte em Ouro Preto após a pior fase da pandemia da COVID-19.

Borba conta que serão selecionadas seis propostas de espetáculos para o público infanto-juvenil ou destinadas ao público adulto de cunho humorístico ou dramático. O critério de avaliação vai observar a qualidade artística do espetáculo, bem como a relevância para a área artística e a experiência e qualificação do show.

De acordo com o edital, os projetos recebidos devem conter no máximo oito pessoas na equipe, entre produtores e artistas cênicos. O Festival disponibilizará hospedagem e alimentação de uma diária para cada espetáculo selecionado. A produção do Festival entende que o custo de deslocamento dos grupos artísticos ao evento está incluso no cachê, que será no valor de R$ 6 mil.

O Festival de Popularização do Teatro de Ouro Preto tem patrocínio da Ferro + Mineração por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal via Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura. As apresentações vão acontecer nos dias 27, 28 e 29 de maio na Casa da Ópera.