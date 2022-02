Marcília Pinheiro: de Santos Dumont para o palco do 'The voice+'

(foto: Victor Pollak/divulgação)



Duas mulheres defendem Minas Gerais no “The voice+”, reality da Globo dedicado a cantores com mais de 60 anos. Nesta semana, Marcília de Queiroz Pinheiro, de 89 anos, se juntou a Dionysia Moreira, de 90, que havia conquistado vaga no time de Carlinhos Brown em 30 de janeiro.



Marcília faz parte da equipe de Fafá de Belém e foi selecionada depois de cantar “Alguém como tu”, samba-canção de José Maria de Abreu e Jair Amorim.









Dionysia Moreira, de 90 anos, faz parte do time de Carlinhos Brown (foto: Globo/divulgação) As mineiras são quase “vizinhas”. Marcília mora em Santos Dumont, na Zona da Mata, e é funcionária aposentada da prefeitura da cidade. Cantou e fez radionovela na emissora local, a Cultura, e é a intérprete oficial do hino de Santos Dumont nas solenidades.Em Juiz de Fora, Dionysia Moreira construiu sua longa carreira como cantora: trabalhou na TV Industrial, fez parte da Orquestra Cassino Royale e lançou disco batizado com o seu nome.





A nova temporada do “The voice ” vai ao ar na Globo aos domingos, após “Temperatura máxima”, e às terças-feiras, às 20h, no Multishow. Quarenta e oito vozes vão compor a primeira fase do programa. O vencedor receberá R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. Os times são comandados pelos cantores Carlinhos Brown, Fafá de Belém, Ludmilla e Toni Garrido.