Sucesso, série "Grandes mitos gregos" será disponibilizada gratuitamente

ZEUS E CRONOS

“Grandes mitos gregos” traz algumas das mais famosas histórias da mitologia, utilizando animações e imagens de arquivo. A cada capítulo, um personagem é abordado. O primeiro deles, “Zeus – A conquista do poder” narra a trajetória do maior dos deuses gregos, que se voltou contra o próprio pai, Cronos, e enfrentou os Titãs, inaugurando uma nova era após sua vitória. Além da história de Zeus, são apresentados mitos como os de Orfeu, Prometeu, Atena, Afrodite, Eros e Psiquê, e Hades, entre outros.





A lista de episódios é a seguinte: “Zeus – A conquista do poder”; “Os amores de Zeus”; “Hades – Um rei relutante”; “Orfeu – O amor impossível”; “Theseus – The ravages of oversight”; “Prometeu – A revolta do Olimpo”; “Apolo – A sombra e a luz”; “Dionísio – Um estrangeiro na cidade”; “Dédalo e Ícaro – Um sonho partido”; “Atena – Sabedoria armada”; “Afrodite – Sob a lei do desejo”; Hermes – O mensageiro indecifrável”; “Eros e Psiquê – A bela e a fera”; “Belerofonte – O homem que queria ser Deus”; “Perseu – O olhar da morte”; “Medeia – Amor assassino”; “Hércules – O homem que virou Deus”; “Édipo – Decifrador de enigmas”; “Antígona – A mulher que disse não” e “Tártaro – A destruição da Terra”.

