Claudia Castelo Branco reúne time de compositoras em ''Cantada carioca''

Claudia Castelo Branco lança seu primeiro disco solo, ''Cantada carioca'' (foto: ACERVO PESSOAL )

Com o objetivo de divulgar autoras da MPB contemporânea, a pianista, cantora e compositora Claudia Castelo Branco lançou “Cantada carioca” – álbum minimalista, fruto das possibilidades de gravação doméstica impostas pela pandemia, segundo ela. As 11 faixas foram registradas em agosto de 2020. Com o objetivo de divulgar autoras da MPB contemporânea, a pianista, cantora e compositora Claudia Castelo Branco lançou “Cantada carioca” – álbum minimalista, fruto das possibilidades de gravação doméstica impostas pela pandemia, segundo ela. As 11 faixas foram registradas em agosto de 2020.









É o primeiro disco solo da artista, que está completando 20 anos de carreira. Claudia já lançou cinco álbuns pelo Duo Gisbranco, ao lado de Bianca Gismonti, e outro em parceria com Marcos Campello.





O repertório de “Cantada carioca” vem de artistas nascidas ou moradoras do Rio de Janeiro, onde participam de coletivos ou grupos femininos. “É difícil encontrar alguma coisa gravada (de mulheres), tive de pedir para a pessoa me mandar. Temos compositoras? Temos, mas onde estão essas músicas?”, questiona.





A própria Claudia assina os arranjos. “É um registro em piano e voz, digamos assim, artesanal, feito em casa”, comenta.





“É a primeira vez que faço um álbum autoral como intérprete”, comemora. O novo disco traz uma canção feita por ela e Bianca Gismonti. “E é também a minha estreia como letrista”, diz, referindo-se à faixa “Tem dor”.





Para produzir seu disco solo, Claudia pesquisou várias autoras. “Havia muita gente que eu não conhecia. Ou até conhecia, mas não a obra. Fiquei muito feliz com o resultado”, comenta. “Gravei músicas da cena atual do Rio de Janeiro”, orgulha-se.





“'Cantada carioca” é também a resposta de Claudia Castelo Branco a dificuldades e desafios enfrentados atualmente pelas mulheres. Ela cita a sobrecarga de trabalho sobre elas e a alta taxa de violência doméstica durante a pandemia.





Durante o isolamento social, Claudia ficou em casa com os dois filhos. “Foi difícil fazer um trabalho criativo tendo de tomar conta da casa e das crianças. E sem ajuda, pois naquele momento não podíamos nos encontrar com ninguém. Até o final de 2020, não saíamos de casa. Foi muito forte para mim e, com certeza, para todo mundo”, relembra.





“Esse disco é sobre a mulher artista que também sou eu, mas que, na verdade, são muitas”, comenta. Produção independente, o projeto solo de Claudia Castelo Branco foi viabilizado pelo edital “Cultura presente nas redes”, lançado pelo governo fluminense.





Além do Duo Gisbranco, ela faz parte do coletivo de cantautores Selva Lírica, ao lado de Ilessi, Demarca e Thiago de Mello, e foi diretora musical dos espetáculos “Saia” e “Um palco para Narcisa”, de Joana Lebreiro. Ano passado, a compositora e pianista lançou dois singles com o MPB4: “Gota d'água” e “Maria Maria”.









REPERTÓRIO

“CÉU DE GÊMEOS”

De Belliza Luar





“BREJEIRA FLOR”

De Ilessi e Simone Guimarães





“LEDO ENGANO”

De Elisa Fernandes





“MIRAGEM DE INAE”

De Anna Paes e Iara Ferreira





“O ADEUS”

De Marcela Velon e Aluízio Elias





“TEM DOR”

De Bianca Gismonti e Claudia

Castelo Branco





“CONCHA”

De Gabi Buarque e Angelica Duarte





“ETA”

De Maíra Freitas e Edu Krieger





“BREVE”

De Aline Gonçalves e Vovô Bebê





“NAU DOS MENINOS”

De Carla Capalbo e Tuca Zamagna





“PRA ACORDAR”

De Paulo Monarco e Suely Mesquita









“CANTADA CARIOCA”

• Disco de Claudia Castelo Branco

• 11 faixas

• Independente

• Disponível nas plataformas digitais