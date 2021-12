Horóscopo do dia (03/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Conversas profundas

Mercúrio em Sagitário faz oposição a Lilith em Gêmeos. O dia de hoje pode trazer conversas e comunicações à tona que tratem de temas reprimidos, tabus, complexos ou mais sensíveis. Será preciso balancear bem a capacidade de falar com a de escutar. Busque também juntar o lado simbólico com o mais racional e objetivo, evitando ideias excessivamente fantasiosas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se encontra na busca de padrões mais altos, simbólicos e ligados à fé e crenças. Todavia, questões desafiadoras de ordem racional, prática e imediata lhe pedem atenção. Podemos sonhar alto, mas é preciso que os pequenos passos de ordem prática sejam feitos. Conversas sobre religião, política e filosofia pedem ponderação e saber dialogar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se encontra na busca de questões emocionais profundas e seus significados e relevâncias. Todavia, questões desafiadoras de ordem material, financeira e prática pedem atenção. Os temas de sexualidade, dinheiro e bens conjuntos pedem ponderação e calma para serem discutidos. Busque equilibrar tais polaridades em si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz oposição a Lilith. Sua mente se encontra agora muito voltada para as relações sociais, casamento, parcerias e relações. Todavia, questões reprimidas dentro de si mesmo e no que tange sua individualidade tendem a vir à tona. Busque expressar com clareza e racionalidade seus posicionamentos e desejos perante os outros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se encontra focada em questões de ordem prática, rotineira e de ordenação do mundo material. Todavia, questões emocionais subconscientes podem lhe desafiar agora. Busque equilibrar práticas materiais e espirituais. Conversas sobre trabalho, saúde, ordem material, assim como questões subconscientes e espirituais pedem ponderação e reflexão.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se encontra neste período bem autocentrada e com foco naquilo que lhe diz respeito. Todavia, questões desafiadoras do coletivo, de amizades, grupos e ideias diferentes podem vir à tona. Busque defender seus pontos de vista, mas com moderação e flexibilidade. Saiba escutar o que os outros tem a lhe dizer. Equilíbrio entre vida pessoal e social se faz necessária.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz oposição a Lilith. Sua mente sonda agora questões emocionais e subjetivas, porém questões desafiadoras de ordem prática, profissional e objetiva podem vir à tona. Bom momento para se conectar com sua sensibilidade e raízes para poder progredir no campo material, profissional e no uso adequado de sua autoridade e competências.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se encontra num período muito ativo, numa busca por informações, estudos, comunicação e praticidade. Todavia, questões desafiadoras de ordem filosófica, moral, ética, religiosa ou de princípios fazem um contraponto. Busque enxergar suas ações e palavras sobre um prisma mais amplo. Esteja aberto a dialogar e ouvir opiniões diferentes das suas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se encontra voltada para seu senso de valor próprio, finanças, posses materiais, talentos e valores. Todavia, questões desafiadoras de bens compartilhados, divisões, heranças, sexualidade ou emoções profundas podem emergir. Esteja aberto a dialogar de maneira pacífica e flexível, reconhecendo seus méritos e também falhas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais eloquente, curioso, adaptável e expressivo. Hoje você se depara com questões nas relações que podem ser desafiadoras, em especial a comunicação e adaptabilidade. Busque ter espaço para o diálogo e para ouvir os outros com mais empatia e comunicação profunda.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se encontra voltada para questões subconscientes, psicológicas, espirituais e emocionais. Todavia, questões desafiadoras de ordem prática, rotina, saúde, trabalho ou organização podem ter de ser trabalhadas. Busque ter espaço para que seu entendimento de questões sutis tenha também respaldo prático. Conversas sobre questões práticas pedem ponderação e equilíbrio.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se encontra focada em questões coletivas, amizades, grupos e ideias renovadoras ou mesmo revolucionárias. Todavia, será preciso ouvir sua própria consciência e tudo que foi negado em termos de individualidade e autoexpressão. Busque atender as demandas precisas, mas sem abrir mão de si mesmo. Conversas pedem que você expresse a si mesmo de verdade, mas o faça com equilíbrio.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se encontra voltada para as realizações no mundo, carreira, compromissos, possibilidades de trabalho e autoridade. Todavia, questões desafiadoras relacionadas a família, vida pessoal, lar, passado e emoções pessoais podem emergir. Busque ter um olhar objetivo, mas expressando o que realmente sente. Conversas sobre questões pessoais pedem equilíbrio e objetividade, mas sem repressão.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.