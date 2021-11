Série BH Instrumental terá webfestival, shows e bate-papos com músicos

Marcel Powell e Gilson Peranzzetta vieram a BH gravar show para série dedicada à música instrumental (foto: Élcio Paraíso/divulgação)







Celeiro de talentosos instrumentistas, a capital mineira será palco do diálogo entre artistas da cidade com colegas de outros estados durante a série on-line BH Instrumental, que começa nesta terça-feira (30/11) e vai até 9 de dezembro. O evento é gratuito e terá apresentações de Gilson Peranzzetta, Nilze Carvalho, Marcel Powell, Hamilton de Holanda e do americano Chris Potter, entre outros craques. Além de shows pré-gravados, a agenda conta com bate-papos e entrevistas.





ESTREIA

“Já temos um trabalho de anos, mas será a nossa primeira apresentação em duo”, conta Lucas. A canção autoral que ele vai mostrar não tem letra. “É uma versão menos comum”, explica. “Faço naquele lance meio Toninho Horta, cantando a melodia como se fosse um instrumento melódico.”

A programação de terça terá também Paulim Sartori (violão e guitarra) e o duo Manassés Morais (baixo) e Léo Pires (bateria). Até quarta-feira (1º/12), o Uno Duo apresentará, entre outros, Camila Rocha (baixo), Lucas de Mello (guitarra), João Paulo Drumond (vibrafone), Marcos Frederico (bandolim e ukulelê) e Rogério Delayon (violão).

"Foi muito legal e muito emotivo também, homenagem a uma grande amiga e profissional: a Rose Pidner" Gilson Peranzzetta, Compositor e pianista



O domingo (5/12) será dedicado a um bate-papo, à 11h, sobre o instrumental brasileiro, com Gilson Peranzzetta (pianista), Marcel Powell (violonista), Juarez Moreira (violonista) e Rafael Martini (pianista). Às 16h, roda de conversa vai reunir Nilze Carvalho (bandolinista), Analu Braga (percussionista), Marina Gomes (violonista) e Marcela Nunes (flautista). Às 19h, tem entrevista de Hamilton de Holanda (bandolinista) e Chris Potter (saxofonista).

Os shows do BH Instrumental começam em 7 de dezembro, às 20h, com a dupla Gilson Peranzzetta e Marcel Powell. “Foi muito legal e muito emotivo também, homenagem a uma grande amiga e profissional: a Rose Pidner”, conta Peranzzetta.

Muito atuante em Minas, Rose criou e realizou o BH Instrumental por meio de sua Veredas Produções. Ela morreu em 2019, aos 64 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Peranzzetta e Powell vão tocar “Só por amor” (Baden Powell e Vinicius de Moraes), “Carioquinha” (Waldyr Azevedo) e “Pedacinho do céu” (Waldyr Azevedo e Paulo Vanzolini), entre outras canções.





JAZZ

Em 8 de dezembro, às 20h, a multi-instrumentista, Nilze Carvalho apresentará o show “Choro de menina”. Em 9 de dezembro, o Hamilton de Holanda Quarteto receberá o saxofonista Chris Potter, nome respeitado do jazz nos EUA.







“O repertório é o misto de nosso penúltimo disco, ‘Harmonize’, e músicas de outros álbuns, como o ‘Tamanduá’. São basicamente composições minhas, com exceção das versões de ‘Ponta de Areia’ (Milton Nascimento e Fernando Brant) e ‘Chega de saudade’ (Tom Jobim e Vinicius de Moraes)”, adianta Holanda. “Tocamos também uma composição nova, que nem saiu ainda, chamada ‘Todo dia é um recomeço’.”

O bandolinista conta que o americano Potter faria apenas participação, mas acabou tocando praticamente todo o tempo.

“Não será show presencial, mas essa apresentação em BH em parceria com a Veredas, com quem já fizemos alguns trabalhos, foi muito bacana. Na plateia, havia cerca de 20 convidados ilustres, inclusive o violonista e compositor Juarez Moreira”, revela.

Shows, bate-papos e entrevistas foram gravados nos teatros Feluma e Centro Cultural Unimed-BH Minas. As transmissões ocorrerão no canal da Veredas Produções no YouTube.