Após lesão nas pernas, Maitê Proença se apresenta de muletas em BH

A atriz Maitê Proença se apresentou de muletas neste sábado (20/11), no Cine Theatro Brasil Vallourec, com a peça 'O Pior de Mim'. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a atriz mostra as muletas e diz: "Olha só a situação, viram que beleza. Arrembentei tudo, não está dando para pisar. Três semanas que eu tô assim e agora piorou. Tive que apelar para cortisona apesar de eu ser natureba total", contou.

A apresentação foi apontada entre as melhores de 2020 pelo jornal "O Globo", pelo portal Observatório do Teatro, e indicada ao Prêmio Arcanjo de Cultura. O evento que terá sua última exibição em Belo Horizonte no próximo domingo (21/11) conta com interpretação de libras. A programação é realizada em formato híbrido, e os ingressos presenciais estão disponíveis a R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada). Para assistir à transmissão, o valor é de R$10 (inteira) e R$5 (meia-entrada). Para ambos os formatos, a compra pode ser feita pelo site do teatro ou nas bilheterias.

Trajetória de vida

Trajetória de vida A peça conta a história de vida da atriz, desde a infância até os dias de hoje.

Ela faz, em cena, uma reflexão sobre como conturbada história familiar dela repercutiu na vida pessoal e na carreira, os eventuais bloqueios desenvolvidos e tudo que precisou fazer para se libertar. Na peça, é possível ver as circunstâncias que lhe foram impostas em cruzamento com as armadilhas que ela mesma se impôs para se defender: "Apresento a você a parte mais escondida de mim, aquela que nem eu tinha coragem de bisbilhotar. Mais do que nunca estamos de olho na vida do outro. Neste voyeurismo desenfreado, nos comparamos, para melhor compreendermos a nós mesmos. Não é assim? Venha espiar, eu deixo", conta Maitê Proença.

O evento faz parte da Mostra Cine Brasil de Teatro, com patrocínio do Instituto Unimed-BH e apoio do Laboratório Hermes Pardini. (Com informações de Gabriela Leão Silva*)