Horóscopo do dia (16/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vesta em Sagitário

Vesta entra em Sagitário. Nosso fogo interno arde no sentido da fé, da crença em dias melhores, nas muitas possibilidades futuras e em tudo aquilo que nos traga expansão e otimismo. Este é um posicionamento muito devocional, que nos leva a buscar nosso ardor no cumprimento da fé e daquilo que acreditamos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu fogo interno arderá agora no campo da fé e possibilidades. Estará muito mais conectado a uma visão ampla da vida. Transformação de crenças, ideais e paradigmas em alta. Busque viver seu lado devocional; dê o melhor de si naquilo que acredite ser o seu propósito de vida. Grande ponto focal em acreditar no futuro e nas possibilidades com otimismo e alegria.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Haverá agora foco grande em suas emoções profundas. Seu fogo interno arde no sentido de catalisar e transmutar energias e emoções negativas, trazendo mudanças profundas. A energia sexual será intensa e terá um tom de devoção e receptividade. Busque dividir e trocar com aqueles que ama. Foco na cura de crises. Fé na capacidade de mudar as situações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu fogo interno arderá neste período no campo das relações e parcerias. A necessidade de se dedicar aos outros será grande e pode mesmo lhe levar a uma fé abnegada. Se sentirá em casa nas relações, vida social e na busca por equilíbrio. Este período é propício para uma renovação completa nas relações, aumentando o fogo, paixão e otimismo a dois.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz grande foco no mundo material, rotinas, trabalho e saúde. Seu fogo interno arde no sentido de executar e fazer suas tarefas com intensidade, amor e dedicação. Terá muita disposição para trabalhar, servir e ser útil. Excelente período para buscar a cura pela fé. Sua capacidade de transformar as realidades materiais está em alta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu fogo interno arde agora na expressão de si mesmo e de sua criatividade. Estará ainda mais empenhado em estabelecer seu território, criar com alegria e expressar sua alegria contagiante. Os romances e a sexualidade se intensificam ainda mais. A relação com os filhos e/ou crianças também passa por transformações importantes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A deusa do fogo interno lhe pede mais interiorização para transformar suas emoções. Este período lhe faz mais caseiro e focado na vida pessoal. Busque suas motivações primeiro do lado de dentro antes de projetar isso no mundo lá fora. Transformação de relações familiares em alta. Foco grande na conexão com as raízes, o lar e a vibração feminina e ancestral.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu fogo interno arde agora no campo intelectual e comunicativo. Terá muita motivação e alegria em disseminar conhecimento e sabedoria. Professará sua fé ou ideias com mais facilidade. A mente está aberta às mudanças e terá grande poder de transformar as realidades objetivas. Devoção aos estudos se faz intensa neste período.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu fogo interno arde agora no campo material e financeiro. Terá grande energia e intensidade na transformação de sua vida material, bens, dinheiro e posses. Fé que se traduz em ganhos e possibilidades materiais. Grande força para renovar ou buscar novos talentos e recursos. Se sentirá em casa se dando mais prazeres, sensorialidade e buscando o que traz paz e segurança.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vesta entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe potencializando ainda mais seu natural fogo interno. Terá fé aumentada em si mesmo e nas muitas possibilidades que a vida lhe traz. Capacidade de se reinventar com facilidade. Sua devoção e fé lhe serão catalisadores da força de vontade e ação. Grande foco no aspecto devocional de si mesmo. Fé e ação alinhados.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz o foco para as questões subconscientes e/ou espirituais. Em especial deverá “queimar” registros antigos e desgastados do subconsciente; este processo lhe trará mais leveza e liberdade. Foco em entender o psiquismo pessoal e coletivo. Sua devoção e espiritualidade serão intensos e forte fator motivacional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu fogo interno arderá agora em seu natural foco nas questões coletivas, grupos, causas, amizades e inovações. Terá grande devoção em auxiliar a todos, buscando fazer deste um planeta melhor, uma humanidade melhor e tudo aquilo que seja bom para a coletividade. A devoção a ideias e projetos de vanguarda pode ser muito proveitoso agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu fogo interno arde no sentido de cumprir seus deveres, buscar independência e avançar na carreira. Terá muita fé em seu ofício e nas possibilidades futuras de carreira. Devoção também à imagem profissional e pública. Busque dar o melhor de si neste setor, mesmo quando sacrifícios sejam necessários. Devoção à contribuição coletiva e seu caminho de vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.