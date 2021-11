Nova temporada de 'A máfia dos tigres' tem mais máfia do que tigres

Segunda temporada de ''A máfia dos tigres'' estreia cercada de mais polêmicas e disputas entre protagonistas e a Netflix (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

Quando a primeira temporada da série documental "A máfia dos tigres" estreou na Netflix, no ano passado, logo se transformou em um hit – foi vista por mais de 34 milhões de pessoas, só nos Estados Unidos, em 10 dias de exibição.









O personagem que alinhava as histórias da primeira parte da atração, Joseph Maldonado-Passage, conhecido como Joe Exotic, fundador de um zoológico particular com mais de 200 tigres, está de volta na segunda temporada. E mais polêmicas estão previstas.

ACUSAÇÃO Na leva inicial de episódios, ele foi acusado de mandar matar a ativista Carole Baskin – que se diz defensora dos animais e é CEO da ONG Big Cat Rescue, mantenedora de um santuário para grandes felinos próximo à cidade de Tampa, na Flórida –, afora a lista de atrocidades que cometeu, juntamente com seus companheiros, que gastam astronômicas quantias para manter o excêntrico hobby.





Condenado a 22 anos de prisão por duas tentativas de assassinato contra Carole Baskin e abusos de animais, Exotic aparece na cadeia na nova temporada. No trailer, há uma cena dele encarcerado fazendo uma ligação a cobrar. No início deste mês, ele declarou que está com um câncer agressivo na próstata. Afirmou, ainda, em postagem no Instagram, que planeja pedir à Justiça americana que seja libertado para fazer tratamento. "Não há razão para o promotor distrital arrastar isso (a decisão), para que eu possa ir para casa e fazer tratamento sozinho ou aproveitar a vida que deixei com meus entes queridos!".











Já Carole Baskin também voltou recentemente à cena. Com o marido, Howard Baskin, ela entrou com um processo contra a Netflix para tentar impedir o lançamento da segunda temporada. As acusações são de uso indevido da imagem do casal para os novos episódios — e o streaming respondeu à queixa afirmando que as acusações “não têm mérito”.





Em documentos divulgados pela revista “People”, a plataforma de streaming respondeu oficialmente às acusações do casal no processo afirmando que o contrato originalmente assinado para a primeira temporada de “A máfia dos tigres” "permitia explicitamente o uso do material capturado durante as filmagens em projetos futuros".

• A segunda temporada, com cinco episódios, estreia na próxima quarta-feira (17/11), na Netflix