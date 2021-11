Os Paralamas do Sucesso vão agitar o aniversário de 154 anos de Sete Lagoas

Sete Lagoas chega aos 154 anos de fundação no dia 24 de novembro. E para celebrar em grande estilo, a festa de aniversário começará antes, com shows musicais e atrações artísticas. E a banda Os Paralamas do Sucesso é um dos destaques da programação, se apresentando no dia 20 de novembro.

Com 38 anos de carreira, o trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) está em turnê por todo o país com o espetáculo “Paralamas Clássicos”, com 31 faixas mais marcantes das últimas décadas da banda, uma das mais importantes do rock brasileiro.

Além deles, também se apresentarão no evento as atrações musicais Duo Bi Duo, No Label, Marlon Barone, com shows no dia 19; Elis Cristine, no dia 20; e as bandas Legião V e Tianastácia, no dia 21.

A celebração será no Parque Náutico Lagoa do Boa Vista. A Prefeitura de Sete Lagoas contará mais uma vez com a parceria do Nacional de Arte de Rua (Fenar), em sua terceira edição, promovido pela Cimento Nacional (Brennand Cimentos).

De acordo com a prefeitura, a programação presencial estará sujeita à lotação máxima, seguindo os protocolos sanitários vigentes em função da pandemia da COVID.

Os eventos serão gratuitos, e quem quiser curtir a festa deve fazer a retirada de ingressos, trocando um quilo de alimento não-perecível na Casa da Cultura, que fica na Av. Getúlio Vargas, 91, Centro, orla da Lagoa Paulino, no período de 11 a 19 de novembro.

Os ingressos serão limitados a cinco por pessoa. A programação completa está no site www.setelagoas.mg.gov.br

Programação Aniversário de Sete Lagoas 154 anos

De 10 a 21 de novembro

Intervenção Urbana - pintura artística com Priscila Amoni

Local: Edifício Liberal





Exposição “Por Entre Ruas” - Coletivo Interiorizar (SL/MG)

19 de novembro – sexta-feira

11h – Cia. de Dança Palácio das Artes apresenta o espetáculo "Intenções"

Local: Praça Tiradentes



14h – Capoeira Feita em Casa (MG) – programação infantil e adulta

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)



20h – Duo Bi Duo + No Label + Marlon Barone

Local: Lagoa da Boa Vista (Parque Náutico)

20 de novembro – sábado

10h – Bate-Papo Dançado com Matheus Brusa (RS) – dança contemporânea

Atração virtual: inscrições pelo SYMPLA – Vagas Limitadas

14h – Bate-Papo – Artesanato no Morro Redondo – Associação de Artesãos Coração de Minas. Facilitadora: Maria Luciana.

Local: Salão da Igreja – Comunidade do Morro Redondo

18h – Congadar (MG) – Música Congado + Rock

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

19h – Elis Cristine (Sete Lagoas)

20h30 – Os Paralamas do Sucesso (RJ)

Local: Lagoa da Boa Vista (Parque Náutico)

21 de novembro – domingo





11h – Carroça Teatral – espetáculo “A Rua a Lama e a Santa”

Local: Anfiteatro Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond)

16h – Programação “PARA QUEM NÃO VIU”

Exibição virtual dos espetáculos, debates e shows filmados presencialmente no FENAR – disponíveis por 24 horas

17h - Legião V (Sete Lagoas)

19h - Tianastácia (BH)





24 de novembro - quarta-feira

19h - Solenidade de Entrega da Grande Medalha de Mérito de Sete Lagoas

Local: Salão de Eventos do Clube Náutico (evento fechado a homenageados)

Local: Orla da Lagoa Paulino (em frente ao CAT)