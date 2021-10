Thiago Lacerda critica o governo na véspera da volta aos palcos, em Uberaba

No espetáculo "Quem está aí", o ator Thiago Lacerda interpreta três grandes personagens de Shakespeare: Hamlet, Ângelo e Macbeth (foto: Divulgação)

"Eu faço questão de ilustrar o horror deste desgoverno criminoso que a gente está vivendo no Brasil; um governo que tem por ordem e por norma a destruição de tudo (.. .) Nesse momento de horror, entrar em cena é um ato de resistência, é um ato político e um ato que brada aos quatro ventos a ideia de que a cultura não esmorece."



É com esse sentimento que o ator Thiago Lacerda subirá ao palco amanhã (23/10), às 20h, no Centro Cultural Sesiminas, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, interpretando três grandes personagens de Shakespeare no espetáculo "Quem está aí", e sentindo o calor do público pela primeira vez desde o início da pandemia.

Em entrevista exclusiva, o ator ressaltou a sua emoção indescritível de retornar aos palcos e também destacou que o momento será um ato de resistência, político e de amor.



“É um prazer imenso poder estar aqui em Uberaba neste momento. É uma expectativa gigantesca para voltar ao palco com público depois de tanto tempo; neste momento de desfecho, ainda que lento, dessa pandemia, desse horror que a gente está vivendo e desse momento terrível", disse Thiago.

Sobre a peça, ele adiantou que a mensagem é propagar o pensamento shakespeariano e uma reflexão humana ao público.

"É um privilégio e um prazer gigante poder voltar ao palco, exercer o meu ofício, reencontrar o público e de uma forma privilegiada, propagar o pensamento shakespeariano e uma reflexão humana shakespeariana ao público de Uberaba, ou seja, reflexão profunda que o Shakespeare propõe à plateia a respeito de quem nós somos. Estou numa alegria que nem sei dizer. Realmente é um momento emocionante para mim e poder trazer de volta toda a história dos três espetáculos em um repertório que a gente já tem quase ao longo de 10 anos de pesquisas", revelou o ator.

Além disso, Lacerda fez duras críticas ao governo federal e à falta de apoio com a arte e a cultura.

Para Thiago Lacerda, o que ocorre no Brasil é um "desgoverno" e que a arte não se curvará: "Nesse momento de horror, entrar em cena é um ato de resistência, é um ato político e um ato que brada aos quatro ventos a ideia de que a cultura não esmorece, não se submete e a gente resiste, persiste. Porque nossa missão é essa, é ecoar o amor, a reflexão humana ao longo dos tempos e não é meia dúzia de fascistas irresponsáveis, prevaricadores que vão abafar essa potência que tem a arte e a cultura. Então é um prazer poder estar aqui (Uberaba) no meio de tudo isso; vai ser um ato de resistência, amanhã, e um ato de amor também”.