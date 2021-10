Cia. de Ballet Dalal Achcar dança no palco e na Praça da Liberdade em BH

Bailarinos cumprirão dupla jornada em Belo Horizonte (foto: Bernardo Cartolano/Divulgação)





A tradicional Cia. de Ballet Dalal Achcar, uma das mais antigas do Brasil, fundada no Rio de Janeiro, na década de 1960, chega a Belo Horizonte para um programa que inclui a apresentação do espetáculo “Tempo de dançar”, nesta sexta (22/10) e sábado, no Sesc Palladium, a realização de um workshop gratuito para bailarinos profissionais e a exibição de uma pequena coreografia ao ar livre na escadaria do Memorial Vale, na Praça da Liberdade.









“É um espetáculo eclético, tem balé clássico e contemporâneo, com elementos que fazem referência a este momento que estamos vivendo. É um apanhado de balés de duração média ou pequena, que descreve não só o nosso tempo, no Brasil e no mundo, com esse cenário de pandemia, mas sobretudo expõe a resiliência e a capacidade dos jovens de se reinventarem e seguir fazendo coisas bonitas”, diz Dalal.





A resiliência e a capacidade de reinvenção, aliás, estão presentes na própria história da Cia. de Ballet Dalal Achcar, que, desde que foi fundada, cumpriu uma trajetória errática, com períodos de inatividade e reativação. Quando foi criada, Dalal Achcar era diretora do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela conta que muitos jovens bailarinos a procuravam querendo ingressar no corpo artístico da instituição, que não tinha como dar conta da demanda.





FORMAÇÃO





“Não tinha vagas para bailarinos, que é uma carreira curta, você começa jovem e termina jovem, então pensei em criar uma companhia para receber essas pessoas que me procuravam”, diz Dalal, destacando que, para além das apresentações públicas, a companhia sempre atuou como um centro de formação.





“Durante muitos anos, mais de 60 jovens bailarinos saíram de lá para integrar companhias em diversas partes do mundo.” Entre os nomes conhecidos que já passaram pela Cia. de Ballet Dalal Achcar estão Ana Botafogo, Roberta Marques, Thiago Soares e Marcelo Gomes.





O grupo de 18 bailarinos mais a equipe técnica que chegam a Belo Horizonte neste fim de semana compõem a quarta formação da companhia, que traz um perfil mais profissional em relação às anteriores. “Nesta última vez que reestruturamos a companhia, encontrei um grupo muito amadurecido. Isso me reanimou a fazer de novo um balé que desse a chance a jovens bailarinos de continuarem dançando coreografias de diversos coreógrafos e de vários estilos, do clássico puro ao contemporâneo”, diz Dalal.





Em “Tempo de dançar”, ela conta, “há criações que fazem parte do repertório há 10 anos, mas, por meio de aulas on-line, temos também coreografias recentes, que nasceram durante a pandemia, guiadas por professores de diversas partes do mundo. Até de Cingapura tivemos colaboradores nos dando aula. Foi uma união muito grande, muito bonita”.





Dalal destaca o trabalho de Mariza Estrella, que já foi presidente do Conselho Brasileiro de Dança, ligado à Unesco, e do bailarino de origem belga Éric Frédéric, que assina a maior parte das coreografias do espetáculo.





“Ele se encantou com nossa companhia e veio trabalhar com a gente. É o autor de várias dessas pequenas peças que formam esse mosaico que vamos apresentar em Belo Horizonte.” É ele quem vai ministrar o workshop gratuito, nesta sexta-feira, no Sesc Palladium.





Com 2 horas de duração, ele será dividido em duas partes. Na primeira hora, os alunos terão uma aula com Frédéric. No segundo momento, aprenderão uma das coreografias do espetáculo “Tempo de dançar”. As inscrições estão abertas via link disponível nas redes sociais da companhia. “O workshop é uma espécie de intercâmbio de conhecimentos para dar oportunidade a jovens bailarinos”, aponta Dalal.





Já com relação à apresentação nas escadarias do Memorial Vale, prevista para amanhã, ao meio-dia, com duração aproximada de 10 minutos, ela diz que se justifica em razão do patrocínio da Vale, que permitiu a reestruturação da Cia. de Ballet Dalal Achcar.





“Sendo ao ar livre, vamos fazer uma dança acessível, para o público em geral, que presta homenagem à cultura nordestina. É uma apresentação estilizada, que se baseia no forró e nos ritmos do Nordeste, de modo geral. Dançamos essa peça no Cristo Redentor, dentro das comemorações do aniversário de 90 anos do monumento. Esse ato na escadaria do Memorial Vale é uma manifestação de agradecimento e de homenagem”, diz. Em caso de chuva, a ação do Memorial ocorrerá na parte interna e, nesse caso, a ação será limitada a um público de 30 pessoas.





“Tempo de dançar”

Com a Cia. de Ballet Dalal Achcar. Nesta sexta-feira (22/10) e sábado (23/10), às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, 31. 3270-8100). Plateia única: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada), R$ 20 (cliente Sesc) e R$ 40 (conveniado).