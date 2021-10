Valadares Jazz Festival começa nesta quarta-feira (13/10)

A Banda Black Rio se apresenta hoje em Governador Valadares, na Praça dos Pioneiros (foto: Divulgação/Black Rio)

O primeiro evento teste da área cultural de Governador Valadares, adaptado às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, começa nesta quarta-feira (13/10) e vai até sábado (16/10), em Governador Valadares.

É o Valadares Jazz Festival, evento de música instrumental e jazz mais tradicional do Leste de Minas Gerais, que chega à sua 21ª esbanjando vigor e energia, e com excelência, levando ao público o melhor do jazz estadunidense e da música instrumental brasileira. O evento é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura e patrocínado exclusivamente pelo Atacadão.

Essa edição do festival deveria ter sido realizada em julho de 2020, mas em função da pandemia, foi transferida para 2021. Os shows serão realizados na Praça dos Pioneiros, área central de Governador Valadares, de graça.

O evento tem a permissão da Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais (COMOVEEC) e da Prefeitura de Governador Valadares, seguindo os protocolos para enfrentamento da COVID-19, determinados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares.

O festival terá oito shows de música instrumental (dois por noite) entre 13 e 16 de outubro, com o primeiro show agendado para às 20h, e o segundo, às 21h30. O público terá acesso às cadeiras que serão instaladas na Concha Acústica da Praça dos Pioneiros sem pagar ingresso.

Será obrigatório o uso de máscaras cobrindo a boca e o nariz, além da higienização das mãos com álcool em gel. Na entrada, antes de passar pela área delimitada por gradil, cada pessoa terá a sua temperatura corporal aferida. E vai se assentar com distância equivalente a uma cadeira, entre a pessoa ao lado, na frente e atrás.

Homenagem

O Valadares Jazz Festival 2021 é dedicado a George Gershwin, nome artístico de Jacob Gershowitz, (Brooklyn, Nova Iorque, 26/09/1898 — Hollywood, Califórnia, 11/07/1937). Gershwin escreveu a maioria de seus trabalhos vocais e teatrais em colaboração com seu irmão mais velho, o letrista Ira Gershwin. Compôs tanto para os musicais da Broadway quanto para concertos clássicos. Ele também escreveu músicas populares de grande sucesso.

Suas músicas influenciaram músicos no mundo inteiro, como Tom Jobim, por exemplo. Gershwin transitou entre o erudito e o popular, compondo clássicos como Rapsody in blue, An American in Paris, Summertime e a genial ‘s Wonderful, gravado por muitos cantores e cantoras do Brasil, como João Gilberto e Leny Andrade.

Shows



O festival começa no dia 13/10, com shows de Joabe Reis (Sexteto) e a lendária Banda Black Rio. No dia 14/10, se apresentam Hamilton de Holanda e a banda de chorinho do bandolinista Dudu Maia. O guitarrista João Gaspar (quarteto) e Igor Prado Band fazem os shows na noite do dia 15/10. O festival se encerra ao som da Big Band do contrabaixista Ney Conceição, e depois com o show do genial saxofonista Leo Gandelman.

Além dos shows, o festival vai oferecer cinco oficinas de música, sem cobrança de taxas pelas inscrições, e que serão ministradas por grandes nomes da música brasileira, com os instrumentos: bateria/percussão, guitarra, contrabaixo, canto e piano.





A programação oficial poderá ser acessada no site oficial do evento, www.valadaresjazzfestival.com.