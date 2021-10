Livros e reedições de álbuns antes da estreia de documentário dos Beatles

John, Paul, Ringo e George, os Fab Four (foto: Divulgação)

Um livro que apresenta novos detalhes sobre o processo de separação dos Beatles em 1969 e uma reedição do último álbum oficial do grupo, "Let It Be", agitam esta semana os fãs do grupo de Liverpool."Get Back" é um livro baseado em conversas dos Fab Four em estúdio no início de 1969, o último ano de trabalho do grupo como tal.Após o lançamento na Grã-Bretanha, a obra chega às livrarias de outros países nesta quarta-feira (13).Ao mesmo tempo, a edição de aniversário de "Let It Be", para festejar os 50 anos do álbum (com um ano de atraso devido ao coronavírus), será lançada na sexta-feira em todo o mundo.O livro "Get Back" transcreve as conversas no estúdio de gravação de Paul, John, George e Ringo, durante as sessões de um disco que não foi lançado como era esperado.O material musical foi reutilizado em "Abbey Road", e em parte também para "Let It Be" (1970), com o produtor Phil Spector no comando.O livro mostra que no momento de compor e gravar as canções, o bom ambiente ainda prevalecia no grupo, com piadas e risadas constantes.Uma visão que contrasta com algumas imagens disponíveis durante décadas, nas quais os integrantes brigaram durante a gravação.Paul McCartney anunciou em um comunicado o fim do grupo em abril de 1970. Mas o baixista do grupo, voltou a declarar recentemente à BBC: "Não provoquei a separação. Foi nosso Johnny (Lennon)".A entrevista será exibida em 23 de outubro.Os lançamentos são um aperitivo para a grande obra sobre os Beatles aguardada para 2021, que deve estrear no fim de novembro: o documentário de Peter Jackson, diretor da saga "O Senhor dos Anéis".O documentário, de seis horas, com imagens inéditas e restauradas, será exibido na plataforma de streaming Disney%2b, nos dias 25, 26 e 27 de novembro.