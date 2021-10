Sem grana, casal se separa mas segue sob o mesmo teto em 'Desjuntados'

Por não querer abrir mão das aparências, casal separado continua vivendo junto em apartamento na Barra da Tijuca, em ''Desjuntados'', que estreia hoje (foto: PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)

“Desjuntados”, nova série nacional (a sexta) produzida pela Amazon Prime Video, com estreia nesta sexta-feira (1º/10) na plataforma, reúne vários clichês das comédias sobre relacionamentos. Mas o acabamento é tão bem feito que o telespectador logo embarca na história. Basicamente acompanha um casal (ou ex, já que decidiu se separar) que, em razão da crise financeira continua dividindo seu apartamento. “Desjuntados”, nova série nacional (a sexta) produzida pela Amazon Prime Video, com estreia nesta sexta-feira (1º/10) na plataforma, reúne vários clichês das comédias sobre relacionamentos. Mas o acabamento é tão bem feito que o telespectador logo embarca na história. Basicamente acompanha um casal (ou ex, já que decidiu se separar) que, em razão da crise financeira continua dividindo seu apartamento.





Camila (Letícia Lima) é vendedora de uma loja de marketing multinível e Caco (Gabriel Godoy) um engenheiro químico desempregado. Nove anos antes do período da história, os dois se conheceram em uma viagem de navio – como têm o sobrenome Silva, foram colocados como um casal numa mesma cabine. Daí para o casamento é um pulo, é o que mostra o prólogo da série.



CONDOMÍNIO





A série foi criada por duas mulheres, Dani Valente e Mina Nercessian, e também dirigida por uma dupla feminina: Anne Pinheiro Guimarães e Olívia Guimarães. Produzida remotamente ao longo de 2020, foi rodada no Uruguai, a exemplo do que a Prime Video fez com “Manhãs de domingo”.





“A gente queria explorar a ideia de um relacionamento diferente. Meu tio (o ator Stepan Nercessian) morou muitos anos com a minha tia. Eles se separaram e voltaram (na mesma casa) ao longo de 20 anos”, comenta Mina. “Percebemos alguns amigos com o mesmo problema e vimos, através de reportagens, que isso era mais comum do que pensávamos”, comenta Dani.





Já no primeiro momento, o que chama a atenção na série é a direção de arte. O condomínio de Camila e Caco é basicamente um resort de Miami. Elevadores com mensagens para os moradores, sala de ginástica, sauna, piscina de clube, é tudo muito exagerado, um tanto cafona e meio ostensivo, ainda mais para quem está dependurado. Dessa maneira, a série acaba trazendo uma pontada de crítica social.





PERSONAGEM “A Barra da Tijuca é uma personagem da história. É o sonho americano, digamos assim, de muitos cariocas. Quisemos passar essa ideia da americanização que acaba sendo uma bolha”, comenta Dani.





Para ela, o que a série mostra encontra paralelo nas redes sociais. “Tem gente que passa perrengue só para ostentar no lugar onde mora. O que se vive hoje no Instagram é a era da ostentação. Isso não está deixando as pessoas mais felizes, então quisemos tocar neste ponto”, acrescenta a criadora.





A personagem de Letícia Lima só veste tons de rosa. Neste mundo em que as aparências importam em demasia, ela leva mulheres para atuarem também como vendedoras – no que conhecemos como o velho esquema de pirâmide.





“A preparação de elenco, os ensaios, tudo foi feito de forma remota. Na época não havia o visual dos personagens. Quando começaram a me direcionar, a questão das cores me ajudou para sentir como seria a Camila. Ela veio a partir da percepção estética”, diz Letícia. Ainda que Camila e Caco estejam em pé de guerra o tempo todo, cada episódio é iniciado com uma cena de flashback, para mostrar o quanto o casal se amou no passado.





“Mesmo estando separados, você enxerga uma cumplicidade neles”, comenta Gabriel. Como toda comédia, os protagonistas contam com uma ajuda dos coadjuvantes, que surgem na figura dos melhores amigos. Danni Suzuki é Paty, a amiga de balada que se distanciou de Camila por não suportar Caco e que retorna como aquela que vai mostrar à recém-separada como é a solteirice na atualidade – com os obrigatórios apps de paquera.





“Todo mundo tem uma amiga que, solteira, sabe aonde ir e com quem falar. Eu mesma já vivi situações parecidas com a da personagem”, conta Danni. Mas quem rouba a cena é Yuri Marçal, que vive Marcinho, o melhor amigo de Caco. Sem o menor pudor, ele se muda para o apartamento do ex-casal e dá início a uma sociedade de churrasco em casa – e isso só nos episódios iniciais.





“DESJUNTADOS”

• Série em sete episódios. Estreia nesta sexta (1º/10), na Amazon Prime Video

O casal conseguiu realizar seu grande sonho, morar em um condomínio na Barra da Tijuca. Quando a separação chega – e com ela um monte de contas atrasadas, incluindo meses da taxa de condomínio – eles decidem que o melhor é ficar onde estão. E vão se virando em meio à eletricidade cortada, brigas com os vizinhos e o retorno à vida de solteiros.